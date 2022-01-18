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Lukaşenko, Kazakistan’daki olayların Belarus'ta tekrar edilmesine karşı uyardı
Lukaşenko, Kazakistan’daki olayların Belarus'ta tekrar edilmesine karşı uyardı
Belarus’taki siyasi sistemin Anayasaya ve yasalara uygun olarak, kademeli bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirten Belarus Devlet Başkanı Aleksandr... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:42+0300
2022-01-18T23:42+0300
dünya
belarus
kazakistan
aleksandr lukaşenko
referandum
anayasa değişikliği
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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, Belarus’taki siyasi sistemin Anayasaya ve yasalara uygun olarak, kademeli bir şekilde değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Aksi halde değişiklikler, Kazakistan’a göre daha kötü olmasına, Ukrayna’daki gibi olmasına yol açar” dedi.Minsk'te Anayasa Komisyonu ve Anayasa Değişikliği Çalışma Grubu üyeleriyle bir araya gelen Lukaşenko, “Her değişiklik ve değişimin temelinde Anayasa olmalı, zira her şey yasaya uygun olmalıdır. Bu doğal bir değişim sürecidir. Bu sürece tüm medeni ve okuryazar insanlar gibi başlanmalı. Değişimler, Kazakistan'dan daha kötü, Ukrayna’daki gibi olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, her şey planlı olmalıdır” uyarısında bulundu.İnsanların kendi hatalarından ders çıkarmaya çalışmayıp, arkadaşlarının, komşularının ve düşmanlarının hem hatalarından, hem de olumlu yanlarından deneyim kazanmaları gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bunu ben uydurmadım. Bu nedenle biz, bu prensipleri kullanarak yürüdük, geliştik, bu değişiklikleri hazırladık” ifadelerini kullandı.Lukaşenko 20 Eylül’de Anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili referandum düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.Belarus anayasasında yapılması önerilen değişikliklerin yer aldığı taslak belge, 27 Aralık’ta kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlanmıştı. Anayasa referandumunun şubat sonuna kadar yapılması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220118/nazarbayevden-kazakistan-halkina-tokayevin-reformlarina-destek-verin-1052851343.html
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belarus, kazakistan, aleksandr lukaşenko, referandum, anayasa değişikliği

Lukaşenko, Kazakistan’daki olayların Belarus'ta tekrar edilmesine karşı uyardı

23:42 18.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik
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Belarus’taki siyasi sistemin Anayasaya ve yasalara uygun olarak, kademeli bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirten Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, aksi halde değişikliklerin ülkede Kazakistan’da yaşanan olayların daha kötüsünün yaşanabileceği konusunda uyardı.
Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, Belarus’taki siyasi sistemin Anayasaya ve yasalara uygun olarak, kademeli bir şekilde değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Aksi halde değişiklikler, Kazakistan’a göre daha kötü olmasına, Ukrayna’daki gibi olmasına yol açar” dedi.
Minsk'te Anayasa Komisyonu ve Anayasa Değişikliği Çalışma Grubu üyeleriyle bir araya gelen Lukaşenko, “Her değişiklik ve değişimin temelinde Anayasa olmalı, zira her şey yasaya uygun olmalıdır. Bu doğal bir değişim sürecidir. Bu sürece tüm medeni ve okuryazar insanlar gibi başlanmalı. Değişimler, Kazakistan'dan daha kötü, Ukrayna’daki gibi olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, her şey planlı olmalıdır” uyarısında bulundu.
İnsanların kendi hatalarından ders çıkarmaya çalışmayıp, arkadaşlarının, komşularının ve düşmanlarının hem hatalarından, hem de olumlu yanlarından deneyim kazanmaları gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bunu ben uydurmadım. Bu nedenle biz, bu prensipleri kullanarak yürüdük, geliştik, bu değişiklikleri hazırladık” ifadelerini kullandı.
Lukaşenko 20 Eylül’de Anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili referandum düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Belarus anayasasında yapılması önerilen değişikliklerin yer aldığı taslak belge, 27 Aralık’ta kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlanmıştı. Anayasa referandumunun şubat sonuna kadar yapılması bekleniyor.
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