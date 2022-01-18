https://tr.sputniknews.com/20220118/lukasenko-kazakistandaki-olaylarin-belarusta-tekrar-edilmesine-karsi-uyardi-1052870199.html

Lukaşenko, Kazakistan’daki olayların Belarus'ta tekrar edilmesine karşı uyardı

Lukaşenko, Kazakistan’daki olayların Belarus'ta tekrar edilmesine karşı uyardı

Belarus’taki siyasi sistemin Anayasaya ve yasalara uygun olarak, kademeli bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirten Belarus Devlet Başkanı Aleksandr... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T23:42+0300

2022-01-18T23:42+0300

2022-01-18T23:42+0300

dünya

belarus

kazakistan

aleksandr lukaşenko

referandum

anayasa değişikliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043261692_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_b074504413daf86ad845d64d1e29329a.jpg

Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, Belarus’taki siyasi sistemin Anayasaya ve yasalara uygun olarak, kademeli bir şekilde değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Aksi halde değişiklikler, Kazakistan’a göre daha kötü olmasına, Ukrayna’daki gibi olmasına yol açar” dedi.Minsk'te Anayasa Komisyonu ve Anayasa Değişikliği Çalışma Grubu üyeleriyle bir araya gelen Lukaşenko, “Her değişiklik ve değişimin temelinde Anayasa olmalı, zira her şey yasaya uygun olmalıdır. Bu doğal bir değişim sürecidir. Bu sürece tüm medeni ve okuryazar insanlar gibi başlanmalı. Değişimler, Kazakistan'dan daha kötü, Ukrayna’daki gibi olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, her şey planlı olmalıdır” uyarısında bulundu.İnsanların kendi hatalarından ders çıkarmaya çalışmayıp, arkadaşlarının, komşularının ve düşmanlarının hem hatalarından, hem de olumlu yanlarından deneyim kazanmaları gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bunu ben uydurmadım. Bu nedenle biz, bu prensipleri kullanarak yürüdük, geliştik, bu değişiklikleri hazırladık” ifadelerini kullandı.Lukaşenko 20 Eylül’de Anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili referandum düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.Belarus anayasasında yapılması önerilen değişikliklerin yer aldığı taslak belge, 27 Aralık’ta kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlanmıştı. Anayasa referandumunun şubat sonuna kadar yapılması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220118/nazarbayevden-kazakistan-halkina-tokayevin-reformlarina-destek-verin-1052851343.html

belarus

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, kazakistan, aleksandr lukaşenko, referandum, anayasa değişikliği