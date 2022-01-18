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https://tr.sputniknews.com/20220118/luleburgaz-belediye-binasi-metaversede-10-dolara-satildi-1052841306.html
Lüleburgaz Belediye binası metaverse'de 10 dolara satıldı
Lüleburgaz Belediye binası metaverse'de 10 dolara satıldı
Lüleburgaz Belediyesi, binasının metaversede 10 dolara satılmasıyla ilgili paylaştığı tweet çok sayıda beğeni aldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T10:39+0300
2022-01-18T10:39+0300
2022-01-18T10:41+0300
yaşam
lüleburgaz
metaverse
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Lüleburgaz Belediye binası, teknolojinin geleceği olarak görülen metaversede 10 dolara satıldı.Belediye binasının, gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan metaverse üzerinden bir kişi tarafından 10 dolara satın alınması, dikkati çekti.Lüleburgaz Belediyesi Twitter hesabından, "Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar" paylaşımında bulundu.Paylaşım, birçok kişi tarafından beğenildi.
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Lüleburgaz Belediye binası metaverse'de 10 dolara satıldı 10:39 18.01.2022 (güncellendi: 10:41 18.01.2022)
Lüleburgaz Belediyesi, binasının metaversede 10 dolara satılmasıyla ilgili paylaştığı tweet çok sayıda beğeni aldı.
Lüleburgaz Belediye binası, teknolojinin geleceği olarak görülen metaversede 10 dolara satıldı.
Belediye binasının, gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan metaverse üzerinden bir kişi tarafından 10 dolara satın alınması, dikkati çekti.
Lüleburgaz Belediyesi Twitter hesabından, "Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar" paylaşımında bulundu. Paylaşım, birçok kişi tarafından beğenildi.