https://tr.sputniknews.com/20220118/luleburgaz-belediye-binasi-metaversede-10-dolara-satildi-1052841306.html

Lüleburgaz Belediye binası metaverse'de 10 dolara satıldı

Lüleburgaz Belediye binası metaverse'de 10 dolara satıldı

Lüleburgaz Belediyesi, binasının metaversede 10 dolara satılmasıyla ilgili paylaştığı tweet çok sayıda beğeni aldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T10:39+0300

2022-01-18T10:39+0300

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yaşam

lüleburgaz

metaverse

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Lüleburgaz Belediye binası, teknolojinin geleceği olarak görülen metaversede 10 dolara satıldı.Belediye binasının, gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan metaverse üzerinden bir kişi tarafından 10 dolara satın alınması, dikkati çekti.Lüleburgaz Belediyesi Twitter hesabından, "Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar" paylaşımında bulundu.Paylaşım, birçok kişi tarafından beğenildi.

lüleburgaz

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lüleburgaz, metaverse