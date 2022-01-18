Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220118/merkez-bankasi-konut-istatistiklerini-acikladi-fiyatlar-yuzde-505-artti-1052855482.html
Merkez Bankası konut istatistiklerini açıkladı: Fiyatlar yüzde 50.5 arttı
Merkez Bankası konut istatistiklerini açıkladı: Fiyatlar yüzde 50.5 arttı
Konut fiyat endeksi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50.5, reel olarak ise yüzde 19.7 oranında arttı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T16:23+0300
2022-01-18T16:26+0300
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ekonomi
konut
fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104225/14/1042251450_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30e4ccaf274ea64f7096869f856611da.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9.0 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50.5, reel olarak ise yüzde 19.7 oranında arttı.Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9.0 oranında artarak 229.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 19.7 oranında artış gösterdi.İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10.4, 9.1 ve 8.3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 50.9, 46.3 ve 49.5 oranlarında artış gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/istanbulda-konut-fiyatlari-yuzde-105-artti-1052782416.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104225/14/1042251450_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_41975b36d78159f227cb5baed497e59d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), konut, fiyat

Merkez Bankası konut istatistiklerini açıkladı: Fiyatlar yüzde 50.5 arttı

16:23 18.01.2022 (güncellendi: 16:26 18.01.2022)
© AAKonut, ev
Konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
Abone ol
Konut fiyat endeksi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50.5, reel olarak ise yüzde 19.7 oranında arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9.0 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50.5, reel olarak ise yüzde 19.7 oranında arttı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9.0 oranında artarak 229.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 19.7 oranında artış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10.4, 9.1 ve 8.3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 50.9, 46.3 ve 49.5 oranlarında artış gösterdi.
konut, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 arttı
16 Ocak, 11:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+