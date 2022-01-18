https://tr.sputniknews.com/20220118/merkez-bankasi-konut-istatistiklerini-acikladi-fiyatlar-yuzde-505-artti-1052855482.html

Merkez Bankası konut istatistiklerini açıkladı: Fiyatlar yüzde 50.5 arttı

Merkez Bankası konut istatistiklerini açıkladı: Fiyatlar yüzde 50.5 arttı

Konut fiyat endeksi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50.5, reel olarak ise yüzde 19.7 oranında arttı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T16:23+0300

2022-01-18T16:23+0300

2022-01-18T16:26+0300

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ekonomi

konut

fiyat

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9.0 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50.5, reel olarak ise yüzde 19.7 oranında arttı.Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9.0 oranında artarak 229.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 19.7 oranında artış gösterdi.İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10.4, 9.1 ve 8.3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 50.9, 46.3 ve 49.5 oranlarında artış gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20220116/istanbulda-konut-fiyatlari-yuzde-105-artti-1052782416.html

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), konut, fiyat