Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220118/merkez-bankasinda-olaganustu-genel-kurul-tarihi-belli-oldu-1052838014.html
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T08:25+0300
2022-01-18T08:25+0300
2022-01-18T08:29+0300
merkez bankası
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052365644_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9a7986876286ef06fccfb2bdc62d6f8.jpg
2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052365644_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ef63a452873f5be1cf8cf141a2f310f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
08:25 18.01.2022 (güncellendi: 08:29 18.01.2022)
Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.
2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.