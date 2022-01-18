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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220118/merkez-bankasinda-olaganustu-genel-kurul-tarihi-belli-oldu-1052838014.html
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
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merkez bankası
ekonomi
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2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
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merkez bankası

Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

08:25 18.01.2022 (güncellendi: 08:29 18.01.2022)
© AATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.
2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
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