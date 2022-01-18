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Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı:10 gün sürecek
Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı:10 gün sürecek
Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Hafta boyunca Türkiye'ninbüyük bölümünde kar, güney kıyılarında yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den gelecek 10 gün... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürecek.Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde kar yağışı görülecek.İstanbul ve Ankara'da kar, İzmir'de yağmur görülecek3 büyük ilde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, şu bilgileri verdi:'İç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı göreceğiz'Çelik, soğuk ve yağışların buzlanmaya dönüşeceğini belirterek şu uyarıda bulundu:
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türkiye, meteoroloji, kar

Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı:10 gün sürecek

18:05 18.01.2022 (güncellendi: 18:09 18.01.2022)
© AAdon - kar - buzlanma
don - kar - buzlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Hafta boyunca Türkiye'ninbüyük bölümünde kar, güney kıyılarında yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den gelecek 10 gün için buzlanma ve don riski uyarısı geldi.
Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürecek.
Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde kar yağışı görülecek.
İstanbul ve Ankara'da kar, İzmir'de yağmur görülecek
3 büyük ilde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, şu bilgileri verdi:
"İstanbul'da yarın öğle saatlerine göre hafif kar yağışı devam edecek, cuma günü yağmur şeklinde başlayacak olan yağış zamanla kar yağışına dönüşecek. Ankara'da yarın için yine öğle saatlerinde hafif bir kar yağışı var, hafta sonu da yerde örtü bırakacak şekilde kar yağışı bekliyoruz. İzmir'de ise önümüzdeki 2-3 gün boyunca yağış yok ancak cuma günü için yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar da 3-4 gün boyunca devam edecek."

'İç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı göreceğiz'

Çelik, soğuk ve yağışların buzlanmaya dönüşeceğini belirterek şu uyarıda bulundu:
"Yurt genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. Kıyılarımızda hafif buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı göreceğiz. Bu durum önümüzdeki 10 gün boyunca yurt genelinde etkili olacak."
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