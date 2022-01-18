Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı:10 gün sürecek

"İstanbul'da yarın öğle saatlerine göre hafif kar yağışı devam edecek, cuma günü yağmur şeklinde başlayacak olan yağış zamanla kar yağışına dönüşecek. Ankara'da yarın için yine öğle saatlerinde hafif bir kar yağışı var, hafta sonu da yerde örtü bırakacak şekilde kar yağışı bekliyoruz. İzmir'de ise önümüzdeki 2-3 gün boyunca yağış yok ancak cuma günü için yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar da 3-4 gün boyunca devam edecek."