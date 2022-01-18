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https://tr.sputniknews.com/20220118/metro-saldirgani-sorusturmasinda-3-metro-calisaninin-ifadesi-alindi--1052859829.html
Metro saldırganı soruşturmasında 3 metro çalışanının ifadesi alındı
Metro saldırganı soruşturmasında 3 metro çalışanının ifadesi alındı
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz’la ilgili soruşturmada, savcılığın talebiyle 3 metro... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T18:23+0300
2022-01-18T18:25+0300
istanbul
saldırı
ifade
metro
emrah yılmaz
türkiye
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Emniyeti, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yaptı. Olay yerinde görevli olduğu belirlenen 3 metro çalışanının ifadeleri alındı. Emniyet savcılığa olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.Görev ihmali iddiasıyla ifadeleri alındıSoruşturmada mağdur Senanur Damgacı da ifadesinde olay yerinde özel güvenlikçi olmadığı için ayrıca metro yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu belirtti.Savcılık metro yetkilileri hakkında ‘görevi ihmal’ iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor. Metro çalışanı 3 kişinin bu kapsamda ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyetin araştırmasında da olay sırasında bölgede özel güvenlikçi olmadığı belirlendi.Öte yandan Savcılığa emniyet tarafından gönderilen tüm güvenlik görüntülerinin incelendiği öğrenildi. Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra metro saldırganı Emrah Yılmaz, ‘Evden bileylemek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği’ şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak. Ayrıca olay yerinde güvenlik açığı olup olmadığı da belirlenecek. İfadeleri alınan görevlilerin ihmal iddiasını kabul etmediklerini belirttikleri öğrenildi.
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istanbul, saldırı, ifade, metro, emrah yılmaz

Metro saldırganı soruşturmasında 3 metro çalışanının ifadesi alındı

18:23 18.01.2022 (güncellendi: 18:25 18.01.2022)
Metrodaki bıçaklı saldırgan
Metrodaki bıçaklı saldırgan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz’la ilgili soruşturmada, savcılığın talebiyle 3 metro görevlisinin ifadeleri alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Emniyeti, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yaptı. Olay yerinde görevli olduğu belirlenen 3 metro çalışanının ifadeleri alındı. Emniyet savcılığa olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.

Görev ihmali iddiasıyla ifadeleri alındı

Soruşturmada mağdur Senanur Damgacı da ifadesinde olay yerinde özel güvenlikçi olmadığı için ayrıca metro yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu belirtti.
Savcılık metro yetkilileri hakkında ‘görevi ihmal’ iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor. Metro çalışanı 3 kişinin bu kapsamda ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyetin araştırmasında da olay sırasında bölgede özel güvenlikçi olmadığı belirlendi.
Öte yandan Savcılığa emniyet tarafından gönderilen tüm güvenlik görüntülerinin incelendiği öğrenildi. Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra metro saldırganı Emrah Yılmaz, ‘Evden bileylemek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği’ şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak. Ayrıca olay yerinde güvenlik açığı olup olmadığı da belirlenecek. İfadeleri alınan görevlilerin ihmal iddiasını kabul etmediklerini belirttikleri öğrenildi.
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