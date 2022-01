https://tr.sputniknews.com/20220118/microsofttan-tarihi-satin-alma-hamlesi-1052859375.html

Microsoft'tan tarihi satın alma hamlesi

Microsoft Corp. yaptığı açıklamada Activision Blizzard Inc.’i 68,7 milyar dolara satın alarak oyun dünyasının en büyük iki gücünü birleştireceğini duyurdu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

Microsoft'tan yapılan açıklamada popüler oyunlarıyla bilinen oyun devi Activision Blizzard'ı satın almak için anlaşmaya varıldığı belirtildi.Microsoft oyun devi için hisse başına 95 dolar ödeyerek tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirecek. Call of Duty ve World of Warcraft gibi oyunları çıkaran Blizzard son zamanlarda kadınlara yönelik tavrı yüzünden kültürel bir çalkantı yaşıyordu. Şirketin CEO’su Bobby Kotick’in görevine devam edeceği belirtilen satın alma anlaşmasını takiben şirket Microsoft oyun bölümünün başındaki isim olan Phil Spencer’a bağlı olacak.Blizzard’ın sahip olduğu popüler oyunları kendi bünyesine katan Microsoft’un bu sayede sahip olduğu Xbox oyun konsolunu daha cazip hale getirerek Sony Corp.’un PlayStation’una karşı konumunu güçlendirmek istediği belirtiliyor. Blizzard’ın Xbox ile olan geçmişi eskiye dayanıyor. Oyun devinin en gözde ürünü olan Call of Duty başarısının çoğunu Microsoft’un çevrimiçi platformu olan Xbox Live’a borçlu. Blizzard’ın oyunlarının çoğu Xbox platformunda çıkarılıyor.Microsoft yaptığı açıklamada, “Bu satın alma Microsoft’un oyun iş kolunun mobil, bilgisayar, konsol ve bulut alanlarında büyümesini hızlandıracak ve metaverse için yapı taşları oluşturacak” ifadeleri kullanıldı.Oyun endüstrisinin efsanevi üreticilerden biri olan firma son aylarda cinsiyet ayrımı ve taciz konulu davaları da içeren biri dizi sorunla uğraşıyordu. Şirket kasım ayında en çok beklenen iki oyununu ertelemiş ve dördüncü çeyrek için verdiği satış rakamı beklentilerin altına kalarak hisselerinin çakılmasına neden olmuştu.

