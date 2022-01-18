https://tr.sputniknews.com/20220118/milli-beka-hareketi-uyeleri-sezen-aksuyu-beykozdaki-evinin-onunde-protesto-etti-1052831759.html

Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'yu Beykoz'daki evinin önünde protesto etti

Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'yu Beykoz'daki evinin önünde protesto etti

Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri Sezen Aksu’nun şarkı sözlerini protesto etti. Yaklaşık 20 kişilik grup basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T00:11+0300

2022-01-18T00:11+0300

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türkiye

sezen aksu

milli

şarkı

islam

protesto

beykoz

milli beka

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Sezen Aksu'nu Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıyı protesto etmek istedi. Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri evin önündeki grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip, basın açıklaması yaptı. Kanlıca Meydanı’nda gerçekleşen açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklamada bulunan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin toplanma sebeplerini belirterek, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu’nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva’ya' sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220117/sezen-aksunun-hz-adem-ve-hz-havva-ile-ilgili-sarki-sozleri-gundem-oldu-1052814769.html

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sezen aksu, milli, şarkı, islam, protesto, beykoz, milli beka