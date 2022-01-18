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Milli güreşçi Yasemin Adar: Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında
Milli güreşçi Yasemin Adar: Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden sporcular, 'Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu'nda buluştu. Resepsiyona katıla sporcular, 2024... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T21:19+0300
2022-01-18T21:19+0300
spor
mete gazoz
2024 paris olimpiyatları
busenaz sürmeneli
yasemin adar
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.Organizasyonda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyatları’nı çok iyi hatırladığını ifade etti. Gazoz, “Birinci olduğum için Tokyo bana çok iyi şeyler hatırlatıyor. Benim dışımda herkes için tüm Türk halkı için çok güzel şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir anı oldu. Hem bu spor kültürünü çok daha küçük yaştaki çocuklara aktarabilmek için çok güzel bir turnuva oldu. Bütün herkesin bir buçuk hafta boyunca takip ettiği güzel bir andı. Benim için de çok güzeldi. Diğer herkes için de çok güzel geçmiştir” şeklinde konuştuOrganizasyona katılan milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatların kendileri için başarılı geçtiğini ifade ederek, kadın sporcuların aldığı başarılara da değindi. Yasemin Adar, “Kesinlikle zaten kadınlarda voleybol takımı da çok başarılıydı. Çok iyi müsabakalar çıkardılar. 5 tane olimpiyatlarda kadın sporcularımız madalya aldı bunlardan biri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında ve başarılara tekrar tekrar yaşamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Adar, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalyayı hedeflediğinin altını çizerek, “Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Avrupa dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı sporcuyum ama maalesef olimpiyatlarda altın elde edemedim. Şu anki hedefim 2024 Paris’te altın madalya kazanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.Düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Sürekli kamplarda ve maçlarda oluyoruz. Böyle bir ortamı yakalayamıyoruz açıkçası. Tüm Türkiye olarak burada olmak güzel. Onlarla sohbet etme imkanı bulacağız. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarımız var. Onların burada olması hoşuma gidiyor. Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Sürprizler bekliyor diye düşünüyorum. Tüm Türkiye olarak sürprizlere alışığız. Olimpiyata yollarken sürekli bizim moralimizi yüksek tutmak için uğraş verdiler. Güzel bir başarı elde ettik. Önemli olan bunu sürdürmek. Dünya şampiyonası ve turnuvalar var. Her şey güzel gidiyor. Hiçbir şey moralimizi bozmadı. Hedefim gitmeden önce şampiyon olmaktı. Şimdi 2024’e efsane olmaya yönelik. Bu efsaneliğimizi sürdürüp başarımızı kat kat devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/mete-gazoz-spor-kompleksi-acildi-bilal-erdogan-torende-konusma-yapti-1050453482.html
https://tr.sputniknews.com/20210802/guresci-yasemin-adardan-bronz-madalya-1045129841.html
https://tr.sputniknews.com/20210824/busenaz-surmeneliye-sen-tokyoda-vurdugun-son-yumrukla-hesabi-odedin-jesti-1048286925.html
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mete gazoz, 2024 paris olimpiyatları, busenaz sürmeneli, yasemin adar

Milli güreşçi Yasemin Adar: Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında

21:19 18.01.2022
© AP Photo / Jae C. HongTokyo, olimpiyat
Tokyo, olimpiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden sporcular, 'Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu'nda buluştu. Resepsiyona katıla sporcular, 2024 Paris olimpiyatlarında daha büyük başarılar elde etmek istediklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.

Organizasyonda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyatları’nı çok iyi hatırladığını ifade etti. Gazoz, “Birinci olduğum için Tokyo bana çok iyi şeyler hatırlatıyor. Benim dışımda herkes için tüm Türk halkı için çok güzel şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir anı oldu. Hem bu spor kültürünü çok daha küçük yaştaki çocuklara aktarabilmek için çok güzel bir turnuva oldu. Bütün herkesin bir buçuk hafta boyunca takip ettiği güzel bir andı. Benim için de çok güzeldi. Diğer herkes için de çok güzel geçmiştir” şeklinde konuştu

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Organizasyona katılan milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatların kendileri için başarılı geçtiğini ifade ederek, kadın sporcuların aldığı başarılara da değindi. Yasemin Adar, “Kesinlikle zaten kadınlarda voleybol takımı da çok başarılıydı. Çok iyi müsabakalar çıkardılar. 5 tane olimpiyatlarda kadın sporcularımız madalya aldı bunlardan biri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında ve başarılara tekrar tekrar yaşamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Adar, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalyayı hedeflediğinin altını çizerek, “Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Avrupa dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı sporcuyum ama maalesef olimpiyatlarda altın elde edemedim. Şu anki hedefim 2024 Paris’te altın madalya kazanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.

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Düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Sürekli kamplarda ve maçlarda oluyoruz. Böyle bir ortamı yakalayamıyoruz açıkçası. Tüm Türkiye olarak burada olmak güzel. Onlarla sohbet etme imkanı bulacağız. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarımız var. Onların burada olması hoşuma gidiyor. Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Sürprizler bekliyor diye düşünüyorum. Tüm Türkiye olarak sürprizlere alışığız. Olimpiyata yollarken sürekli bizim moralimizi yüksek tutmak için uğraş verdiler. Güzel bir başarı elde ettik. Önemli olan bunu sürdürmek. Dünya şampiyonası ve turnuvalar var. Her şey güzel gidiyor. Hiçbir şey moralimizi bozmadı. Hedefim gitmeden önce şampiyon olmaktı. Şimdi 2024’e efsane olmaya yönelik. Bu efsaneliğimizi sürdürüp başarımızı kat kat devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Busenaz Sürmeneli'ye Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin jesti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti
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