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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220118/motorine-52-kurus-zam-geldi-1052863055.html
Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi
Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi
Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş zam yapıldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:12+0300
2022-01-18T20:12+0300
2022-01-18T20:20+0300
zam
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
ekonomi
motorin
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından motorine zam geldiğini açıkladı.Açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
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zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), motorin
Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi 20:12 18.01.2022 (güncellendi: 20:20 18.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından motorine zam geldiğini açıkladı.
Açıklamada
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.