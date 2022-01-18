https://tr.sputniknews.com/20220118/motorine-52-kurus-zam-geldi-1052863055.html

Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş zam yapıldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

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zam

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

ekonomi

motorin

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından motorine zam geldiğini açıkladı.Açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), motorin