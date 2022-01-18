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https://tr.sputniknews.com/20220118/nariskin-ukraynada-nazi-isgali-donemiyle-kiyaslanabilecek-bir-devlet-teroru-yasaniyor-1052870079.html
Narışkin: Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşanıyor
Narışkin: Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşanıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşandığını söyledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:39+0300
2022-01-18T23:39+0300
dünya
ukrayna
sergey narışkin
nazi
devlet terörü
rusya dış istihbart servisi (svr)
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Moskova’da açılan 'Ukrayna'da İnsan Hakları İhlalleri (2017-2020)' sergisinin açılışında konuşan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Ukrayna'da şu anda Nazi işgali dönemiyle karşılaştırılabilecek bir devlet terörü yaşandığını belirtti.Narışkin, yaptığı açıklamada, "2014'teki kanlı darbeden sonra Ukraynalı elitler, seçkinler ve milliyetçiler tarafından gerçek bir iç savaş başlatıldı ve yedi yıldır Donbass'ta siviller öldürülüyor. Öldürenler ve öldürme emrini verenler, Ukrayna'nın Rusya karşıtlığından ilham alıyor" dedi.Bu Rusya karşıtlığını 'gerçekten korkunç, insanlık dışı, yozlaşmış-oligarşik ve özünde Ukrayna karşıtı gerçek bir diktatörlük' olarak nitelendiren Narışkin, "Bana öyle geliyor ki, bir tür zaman makinesi bizi Nazi işgalinin en korkunç yıllarına, Sovyet Ukraynasının da dahil olduğu işgal altındaki Sovyet topraklarına, binlerce sivil vatandaşın yok edildiği, bu bölgelerin sakinlerinin faşist cellatlar ve onların suç ortaklarının korkunç zulmüne uğradığı yıllara götürüyor" ifadelerini kullandı.Narışkin, Moskova’da açılan serginin modern Ukrayna topraklarında yaşanan devlet terörünü anlattığını belirterek, "Sergi, Ukrayna topraklarında yaşanan devlet terörünü, kadınların, çocukların, yaşlıların öldürüldüğü, onlarla aynı düşünmeyenlerin işkencelerden geçirildiği Ukrayna’yı anlatıyor. Tüm bunlar maalesef modern Ukrayna’da oluyor" diye konuştu.Bir sivil toplum kuruluşu olan 'Demokrasi Sorunlarını Araştırma Vakfı' tarafından hazırlanan sergide yer alan materyaller, uzmanlar ve insan hakları aktivistleriyle yapılan görüşmeler sırasında elde edilen belgelerin yanı sıra, Ukrayna makamlarının eylemlerinden etkilenenlerin kişisel hikayelerine dayanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220101/ukraynada-radikal-milliyetcilerden-nazi-isbirlikcisi-bandera-icin-mesaleli-anma-1052315003.html
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ukrayna, sergey narışkin, nazi, devlet terörü, rusya dış istihbart servisi (svr)

Narışkin: Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşanıyor

23:39 18.01.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Fotoğraf bankasına girSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin
/
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşandığını söyledi.
Moskova’da açılan 'Ukrayna'da İnsan Hakları İhlalleri (2017-2020)' sergisinin açılışında konuşan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Ukrayna'da şu anda Nazi işgali dönemiyle karşılaştırılabilecek bir devlet terörü yaşandığını belirtti.
Narışkin, yaptığı açıklamada, "2014'teki kanlı darbeden sonra Ukraynalı elitler, seçkinler ve milliyetçiler tarafından gerçek bir iç savaş başlatıldı ve yedi yıldır Donbass'ta siviller öldürülüyor. Öldürenler ve öldürme emrini verenler, Ukrayna'nın Rusya karşıtlığından ilham alıyor" dedi.
Bu Rusya karşıtlığını 'gerçekten korkunç, insanlık dışı, yozlaşmış-oligarşik ve özünde Ukrayna karşıtı gerçek bir diktatörlük' olarak nitelendiren Narışkin, "Bana öyle geliyor ki, bir tür zaman makinesi bizi Nazi işgalinin en korkunç yıllarına, Sovyet Ukraynasının da dahil olduğu işgal altındaki Sovyet topraklarına, binlerce sivil vatandaşın yok edildiği, bu bölgelerin sakinlerinin faşist cellatlar ve onların suç ortaklarının korkunç zulmüne uğradığı yıllara götürüyor" ifadelerini kullandı.
Narışkin, Moskova’da açılan serginin modern Ukrayna topraklarında yaşanan devlet terörünü anlattığını belirterek, "Sergi, Ukrayna topraklarında yaşanan devlet terörünü, kadınların, çocukların, yaşlıların öldürüldüğü, onlarla aynı düşünmeyenlerin işkencelerden geçirildiği Ukrayna’yı anlatıyor. Tüm bunlar maalesef modern Ukrayna’da oluyor" diye konuştu.
Bir sivil toplum kuruluşu olan 'Demokrasi Sorunlarını Araştırma Vakfı' tarafından hazırlanan sergide yer alan materyaller, uzmanlar ve insan hakları aktivistleriyle yapılan görüşmeler sırasında elde edilen belgelerin yanı sıra, Ukrayna makamlarının eylemlerinden etkilenenlerin kişisel hikayelerine dayanıyor.
Ukraynalılar, Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anmak için sokağa çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
DÜNYA
Ukrayna'da radikal milliyetçilerden Nazi işbirlikçisi Bandera için meşaleli anma
1 Ocak, 20:28
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