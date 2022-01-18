https://tr.sputniknews.com/20220118/nariskin-ukraynada-nazi-isgali-donemiyle-kiyaslanabilecek-bir-devlet-teroru-yasaniyor-1052870079.html

Narışkin: Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşanıyor

Narışkin: Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşanıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşandığını söyledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T23:39+0300

2022-01-18T23:39+0300

2022-01-18T23:39+0300

dünya

ukrayna

sergey narışkin

nazi

devlet terörü

rusya dış istihbart servisi (svr)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101533/49/1015334909_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_24626de3f319b455e8d6e10456b401b0.jpg

Moskova’da açılan 'Ukrayna'da İnsan Hakları İhlalleri (2017-2020)' sergisinin açılışında konuşan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Ukrayna'da şu anda Nazi işgali dönemiyle karşılaştırılabilecek bir devlet terörü yaşandığını belirtti.Narışkin, yaptığı açıklamada, "2014'teki kanlı darbeden sonra Ukraynalı elitler, seçkinler ve milliyetçiler tarafından gerçek bir iç savaş başlatıldı ve yedi yıldır Donbass'ta siviller öldürülüyor. Öldürenler ve öldürme emrini verenler, Ukrayna'nın Rusya karşıtlığından ilham alıyor" dedi.Bu Rusya karşıtlığını 'gerçekten korkunç, insanlık dışı, yozlaşmış-oligarşik ve özünde Ukrayna karşıtı gerçek bir diktatörlük' olarak nitelendiren Narışkin, "Bana öyle geliyor ki, bir tür zaman makinesi bizi Nazi işgalinin en korkunç yıllarına, Sovyet Ukraynasının da dahil olduğu işgal altındaki Sovyet topraklarına, binlerce sivil vatandaşın yok edildiği, bu bölgelerin sakinlerinin faşist cellatlar ve onların suç ortaklarının korkunç zulmüne uğradığı yıllara götürüyor" ifadelerini kullandı.Narışkin, Moskova’da açılan serginin modern Ukrayna topraklarında yaşanan devlet terörünü anlattığını belirterek, "Sergi, Ukrayna topraklarında yaşanan devlet terörünü, kadınların, çocukların, yaşlıların öldürüldüğü, onlarla aynı düşünmeyenlerin işkencelerden geçirildiği Ukrayna’yı anlatıyor. Tüm bunlar maalesef modern Ukrayna’da oluyor" diye konuştu.Bir sivil toplum kuruluşu olan 'Demokrasi Sorunlarını Araştırma Vakfı' tarafından hazırlanan sergide yer alan materyaller, uzmanlar ve insan hakları aktivistleriyle yapılan görüşmeler sırasında elde edilen belgelerin yanı sıra, Ukrayna makamlarının eylemlerinden etkilenenlerin kişisel hikayelerine dayanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220101/ukraynada-radikal-milliyetcilerden-nazi-isbirlikcisi-bandera-icin-mesaleli-anma-1052315003.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, sergey narışkin, nazi, devlet terörü, rusya dış istihbart servisi (svr)