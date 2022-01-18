Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/nazarbayevden-kazakistan-halkina-tokayevin-reformlarina-destek-verin-1052851343.html
Nazarbayev'den Kazakistan halkına: Tokayev'in reformlarına destek verin
Nazarbayev'den Kazakistan halkına: Tokayev'in reformlarına destek verin
Emekliye ayrıldığını ve şu anda başkent Nursultan'da hak ettiği istirahat sürecinde bulunduğunu belirten Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T14:28+0300
2022-01-18T14:44+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
nursultan nazarbayev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052549062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f629d53d78656ac91df3b3d5be1fe0da.jpg
Nazarbayev'in Basın Sözcüsü Aynos Ukibay, Kazakistan'daki protesto olaylarının başlamasının ardından kamuoyu önüne çıkmayan Birinci Devlet Başkanı'nın konuşmasını yayınladı.Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.Kendi görev süresinde yaptığı dönüşümlere verilen destek için vatandaşlarına teşekkür eden Nazarbayev, "Devlet Başkanı Tokayev, halkın refahının artırılmasına yönelik yeni reform programı sundu ve bu programa destek verilmeli" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052549062_115:0:763:486_1920x0_80_0_0_6832ccb86d95eb716fa5494ab7fe47f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nursultan nazarbayev

Nazarbayev'den Kazakistan halkına: Tokayev'in reformlarına destek verin

14:28 18.01.2022 (güncellendi: 14:44 18.01.2022)
© AANursultan Nazarbayev
Nursultan Nazarbayev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
Abone ol
Emekliye ayrıldığını ve şu anda başkent Nursultan'da hak ettiği istirahat sürecinde bulunduğunu belirten Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, halka mevcut Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in reformlarını destekleme çağrısı yaptı.
Nazarbayev'in Basın Sözcüsü Aynos Ukibay, Kazakistan'daki protesto olaylarının başlamasının ardından kamuoyu önüne çıkmayan Birinci Devlet Başkanı'nın konuşmasını yayınladı.

Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.
Kendi görev süresinde yaptığı dönüşümlere verilen destek için vatandaşlarına teşekkür eden Nazarbayev, "Devlet Başkanı Tokayev, halkın refahının artırılmasına yönelik yeni reform programı sundu ve bu programa destek verilmeli" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+