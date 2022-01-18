Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
Nazarbayev'den Kazakistan halkına: Tokayev'in reformlarına destek verin
14:28 18.01.2022 (güncellendi: 14:44 18.01.2022)
© AANursultan Nazarbayev
© AA
Emekliye ayrıldığını ve şu anda başkent Nursultan'da hak ettiği istirahat sürecinde bulunduğunu belirten Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, halka mevcut Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in reformlarını destekleme çağrısı yaptı.
Nazarbayev'in Basın Sözcüsü Aynos Ukibay, Kazakistan'daki protesto olaylarının başlamasının ardından kamuoyu önüne çıkmayan Birinci Devlet Başkanı'nın konuşmasını yayınladı.
Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.
Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына үндеуіhttps://t.co/PzhwGupnDf— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 18, 2022
Kendi görev süresinde yaptığı dönüşümlere verilen destek için vatandaşlarına teşekkür eden Nazarbayev, "Devlet Başkanı Tokayev, halkın refahının artırılmasına yönelik yeni reform programı sundu ve bu programa destek verilmeli" ifadelerini kullandı.