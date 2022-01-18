https://tr.sputniknews.com/20220118/nazarbayevden-kazakistan-halkina-tokayevin-reformlarina-destek-verin-1052851343.html

Nazarbayev'den Kazakistan halkına: Tokayev'in reformlarına destek verin

Nazarbayev'den Kazakistan halkına: Tokayev'in reformlarına destek verin

Emekliye ayrıldığını ve şu anda başkent Nursultan'da hak ettiği istirahat sürecinde bulunduğunu belirten Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T14:28+0300

2022-01-18T14:28+0300

2022-01-18T14:44+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

nursultan nazarbayev

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Nazarbayev'in Basın Sözcüsü Aynos Ukibay, Kazakistan'daki protesto olaylarının başlamasının ardından kamuoyu önüne çıkmayan Birinci Devlet Başkanı'nın konuşmasını yayınladı.Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.Kendi görev süresinde yaptığı dönüşümlere verilen destek için vatandaşlarına teşekkür eden Nazarbayev, "Devlet Başkanı Tokayev, halkın refahının artırılmasına yönelik yeni reform programı sundu ve bu programa destek verilmeli" ifadelerini kullandı.

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nursultan nazarbayev