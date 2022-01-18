https://tr.sputniknews.com/20220118/netanyahu-yolsuzluk-davalarinda-savcilikla-uzlastigi-iddialarini-yalanladi-1052835420.html

Netanyahu, yolsuzluk davalarında savcılıkla uzlaştığı iddialarını yalanladı

Netanyahu, yolsuzluk davalarında savcılıkla uzlaştığı iddialarını yalanladı

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk davasında savcılıkla anlaştığı, bu kapsamda hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasının 'görevi kötüye kullanma'... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T04:41+0300

2022-01-18T04:41+0300

2022-01-18T04:41+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

yolsuzluk

görevi kötüye kullanmak

rüşvet

suçlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1044723252_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_88af7a5425524e826f7d5f66f6b66f1e.jpg

Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Netanyahu'nun avukatları: Yayınlara rağmen Netanyahu itibarsızlaştırılmayı kabul etmedi" ifadelerine yer verdi.Savcılıkla anlaşma iddialarını yalanlayan Netanyahu, sadece avukatlarından ve sözcülerinden gelen açıklamaların dikkati alınmasını istedi.İsrail basınında bugün yer alan haberlerde Başsavcılık ile Netanyahu, ailesi ve avukatlarının üç ayrı yolsuzluk davasında uzlaştığı öne sürülmüştü.'7 yıl siyasetten men edilebilir'İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, suçunu üstlenmesi karşılığında savcılığın sunduğu teklifi kabul etti. Ancak Netanyahu'nun ailesi bazı maddelere itiraz etti.Anlaşmanın tamamlanması halinde iddianamedeki 'rüşvet' suçlamasının 'görevi kötüye kullanma' biçiminde değiştirileceği paylaşıldı.Haberde, Netanyahu'nun 'birkaç ay kamu hizmeti yapmasının gerekeceği, yargılanır ve rüşvetten suçlu bulunursa birkaç yıl hapiste kalacağı, ayrıca anlaşma sonucunda 7 yıl siyasetten men edilebileceğine' yer verildi.Anlaşma sonucunda Netanyahu'nun İsrail parlamentosundaki 120 sandalyeden 30'una sahip Likud Partisindeki Genel Başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kalacağı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/israilin-iki-eski-basbakani-arasindaki-akil-hastasi-davasi-basladi-1052598437.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, benyamin netanyahu, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, rüşvet, suçlama