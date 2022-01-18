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Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya tepki: Dilerim bu hatadan dönüp bir açıklama yapar
18:41 18.01.2022 (güncellendi: 18:42 18.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterNihat Hatipoğlu
© Fotoğraf : Twitter
Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısındaki ifadeler nedeniyle tepkilere maruz kalan sanatçı Sezen Aksu'ya tepki gösterdi. Hatipoğlu, açıklamasında "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.
Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Sabah Gazetesi Yazarı Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu söz konusu ifadelere yönelik bir açıklamada bulundu.
Hatipoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah’ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir.Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de. Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır.
2- küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de.Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor.Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır.— Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) January 18, 2022