https://tr.sputniknews.com/20220118/op-dr-arslan-hamilelikte-grip-enfeksiyonunun-erken-dogum-ve-dusuk-gibi-sonuclari-olabiliyor-1052848093.html

Op. Dr. Arslan: Hamilelikte grip enfeksiyonunun erken doğum ve düşük gibi sonuçları olabiliyor

Op. Dr. Arslan: Hamilelikte grip enfeksiyonunun erken doğum ve düşük gibi sonuçları olabiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan "Hamilelikte grip enfeksiyonun vücuttaki bazı etkilerinin, ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T13:28+0300

2022-01-18T13:28+0300

2022-01-18T13:28+0300

koronavirüs

hamile

grip

emzirme

tedavi

erken doğum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052848063_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1125f387e43f9cf3f31c9fb0a2a96410.jpg

Op. Dr. Melih Arslan, hamilelerde grip hastalığının bebek ölümlerine varan ciddi sonuçları olabileceğini belirtti. Gebelerin, bu dönemde bağışıklığının baskılanması nedeniyle grip hastalığına daha kolay yakalanabildiğini ve hastalığın daha ağır seyredebileceğini ifade eden Dr. Arslan, “Hamilelikte, akciğer kapasitenin azalması ve gebeliğe bağlı akciğerde ödem oluşması gibi nedenlerle grip daha ciddi seyretmektedir, bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Koronavirüs hastalığında da geçerlidir” diye konuştu.'Hastalık geçmediyse mutlaka doktora gidilmeli'Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, halsizlik iştahsızlık gibi belirtiler görüldüğünde ilk 1, 2 gün istirahat ve bol sıvı önerdiklerini, ancak bu belirtilere ateş eklendiğinde mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini belirten Op. Dr. Arslan, “Hamilelikte grip enfeksiyonun vücuttaki bazı etkilerinin ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçları olabiliyor. Bu nedenle 1, 2 gün sonra hastalık geçmediyse mutlaka doktora gidilmelidir” şeklinde konuştu.'Anne sütü çocukta antikor oluşumunu sağlıyor'“Kovid ve diğer viral enfeksiyonların plasentadan bebeğe geçiş sık görülmez” diyen Dr. Arslan gripte olduğu gibi Kovid-19 hastalığında da erken tedavinin şart olduğunu söyledi. Doğum sonrasında grip olan annelerin emzirmesinde sorun olmadığını dile getiren Dr. Arslan, “Aksine anne sütü çocukta antikor oluşumunu sağladığı için emzirmeyi tavsiye ediyoruz. Benim kişisel görüşüm maske takarak emzirilebilir” dedi.'Bol meyve sebze ve sıvı alına özen gösterilmeli'Hamilelerin hastalık kapma korkusu ile sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Arslan, “Hamileler, el hijyenine dikkat ederek, gerekirse çift maske kullanarak, gerekli önlemleri alarak sağlık kontrollerini aksatmamalıdır. Gebelikte verdiğimiz vitamin komplekslerinin yanı sıra bol meyve sebze ve sıvı alına özen göstermelidirler” ifadelerini kullandı.'Gribin, erken dönemde tedavi edilmesi çok önemli'Hamilelik döneminde grip tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında da bilgi veren Op. Dr. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211215/6-bucuk-aylik-hamile-kadin-koronavirusten-oldu-1051783740.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hamile, grip, emzirme, tedavi, erken doğum