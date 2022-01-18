https://tr.sputniknews.com/20220118/orduda-ciseli-selalesi-yerden-15-metre-yukseklikte-buz-tutarak-dondu-1052867598.html

Ordu’daki Çiseli Şelalesi, yerden 15 metre yükseklikte buz tutarak dondu

Ordu’daki Çiseli Şelalesi, yerden 15 metre yükseklikte buz tutarak dondu

Ordu’nun Korgan ilçesinde kış ayının iyice kendisini hissettirmesiyle turizmin simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi buz tuttu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T22:20+0300

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yaşam

soğuk hava

ordu

kar

buz

şelale

iklim krizi

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Korgan’da son zamanlarda kış ayının ortalarında hava sıcaklıklarının eksi 10 dereye kadar düşmesiyle birlikte ilçede bazı akarsular ve şelaleler buz tutmaya başladı. Göltepe Yaylası mevkisinde bulunan ve ilçenin önemli simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi, yerden 15 metre yükseklikte buz tutarak dondu. Turizm açısından ilçenin önemli simgesi haline gelen Çiseli Şelalesi, bazı vatandaşların uğrak yeri oldu. Birçok kişi cep telefonlarıyla donmuş şelale ile resim çekinirken, bazı vatandaşlar ise bu tutmuş ise şelaleyi inceledi. Şelalenin ilçenin turizmine de önemli katkı sağladığını söyleyen Korgan Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Adaş, “Yeşil bir yol kenarında bulunan şelalemiz ilçemiz açısından önemli bir turizm alanına sahiptir. Bizler ailelerimizle buraya kadar gelerek bu şelalenin doyumsuz tadını çıkarıyoruz. Burası kış ortalarında yaklaşık 3-4 ay kadar ortalama buzlu kalıyor. Burası kış aylarının ortalarında eksi on dereceyi kadar bulabiliyor” dedi.

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soğuk hava, ordu, kar, buz, şelale, iklim krizi