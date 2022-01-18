https://tr.sputniknews.com/20220118/otobus-soforunu-bicakla-tehdit-etmekle-suclanan-taksici-hakkinda-sorusturma-1052858558.html

Otobüs şoförünü bıçakla tehdit etmekle suçlanan taksici hakkında soruşturma

Otobüs şoförünü bıçakla tehdit etmekle suçlanan taksici hakkında soruşturma

Ankara'da aracına arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförünü bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen taksici hakkında adli soruşturma başlatıldı. Taksi şoförünün... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T17:43+0300

2022-01-18T17:43+0300

2022-01-18T17:43+0300

türkiye

ankara

bomba

otobüs

taksi

soruşturma

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Ankara'da belediye otobüsü şoförü S.B., 13 Ocak'ta Tıp Fakültesi Caddesi'nde önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı taksiye arkadan çarptı.Araçlarda hafif hasar meydana gelirken, 2 şoför arasında tartışma başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs ve taksi şoförünü polis merkezine götürdü.Birbirlerinden şikayetçi olan sürücülerden E.Ö. ifadesinde, otobüs şoförünün kendisine bıçak gösterdiğini iddia etti.Otobüs şoförü S.B. ise E.Ö.'nün elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü ve tehditler savurduğunu öne sürdü.Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.Ö. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından adli soruşturma açıldı.Taksi şoförü E.Ö.'nün olay sonrası işine son verildiği, bağlı olduğu esnaf odasınca da para cezası uygulandığı belirtildi.'Evine el bombası atmazsam adam değilim'Öte yandan, o anlar vatandaşlar tarafından cep elefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde E.Ö., "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, S.B.'yi tehdit ettiği duyuldu.

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ankara, bomba, otobüs, taksi, soruşturma