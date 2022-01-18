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Otobüs şoförünü bıçakla tehdit etmekle suçlanan taksici hakkında soruşturma
Otobüs şoförünü bıçakla tehdit etmekle suçlanan taksici hakkında soruşturma
Ankara'da aracına arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförünü bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen taksici hakkında adli soruşturma başlatıldı. Taksi şoförünün... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T17:43+0300
2022-01-18T17:43+0300
türkiye
ankara
bomba
otobüs
taksi
soruşturma
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Ankara'da belediye otobüsü şoförü S.B., 13 Ocak'ta Tıp Fakültesi Caddesi'nde önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı taksiye arkadan çarptı.Araçlarda hafif hasar meydana gelirken, 2 şoför arasında tartışma başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs ve taksi şoförünü polis merkezine götürdü.Birbirlerinden şikayetçi olan sürücülerden E.Ö. ifadesinde, otobüs şoförünün kendisine bıçak gösterdiğini iddia etti.Otobüs şoförü S.B. ise E.Ö.'nün elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü ve tehditler savurduğunu öne sürdü.Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.Ö. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından adli soruşturma açıldı.Taksi şoförü E.Ö.'nün olay sonrası işine son verildiği, bağlı olduğu esnaf odasınca da para cezası uygulandığı belirtildi.'Evine el bombası atmazsam adam değilim'Öte yandan, o anlar vatandaşlar tarafından cep elefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde E.Ö., "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, S.B.'yi tehdit ettiği duyuldu.
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ankara, bomba, otobüs, taksi, soruşturma

Otobüs şoförünü bıçakla tehdit etmekle suçlanan taksici hakkında soruşturma

17:43 18.01.2022
© DHAAnkara'da aracına arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförünü bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen taksici hakkında adli soruşturma başlatıldı
Ankara'da aracına arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförünü bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen taksici hakkında adli soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© DHA
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Ankara'da aracına arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförünü bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen taksici hakkında adli soruşturma başlatıldı. Taksi şoförünün olay sonrası işine son verildiği, bağlı olduğu esnaf odasınca da para cezası uygulandığı öğrenildi.
Ankara'da belediye otobüsü şoförü S.B., 13 Ocak'ta Tıp Fakültesi Caddesi'nde önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı taksiye arkadan çarptı.
Araçlarda hafif hasar meydana gelirken, 2 şoför arasında tartışma başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs ve taksi şoförünü polis merkezine götürdü.
Birbirlerinden şikayetçi olan sürücülerden E.Ö. ifadesinde, otobüs şoförünün kendisine bıçak gösterdiğini iddia etti.
Otobüs şoförü S.B. ise E.Ö.'nün elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü ve tehditler savurduğunu öne sürdü.
Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.Ö. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından adli soruşturma açıldı.
Taksi şoförü E.Ö.'nün olay sonrası işine son verildiği, bağlı olduğu esnaf odasınca da para cezası uygulandığı belirtildi.

'Evine el bombası atmazsam adam değilim'

Öte yandan, o anlar vatandaşlar tarafından cep elefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde E.Ö., "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, S.B.'yi tehdit ettiği duyuldu.
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