https://tr.sputniknews.com/20220118/ozbekistanda-iha-uretilmeye-baslandi-1052861322.html

Özbekistan’da İHA üretilmeye başlandı

Özbekistan’da İHA üretilmeye başlandı

Özbekistan Savunma Sanayii Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, komite bünyesindeki İnsansız Hava Sistemleri Araştırma ve Üretim Merkezi’nde 'Lachin'... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T19:09+0300

2022-01-18T19:09+0300

2022-01-18T19:09+0300

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Açıklamada, yerli üretim İHA’ların askeri amaçla ve sivil ihtiyaçlar için kullanılabileceği kaydedilirken Orta Asya’da ilk kez sivil ve askeri olmak üzere çift amaçlı İHA üretimi projesinin Özbekistan’da geliştirildiği aktarıldı.İnsansız hava araçlarının, askeri amaçlı keşif, saldırı, gerçek zamanlı gözetleme, bilgi toplama, yangın kontrolü, tarım, petrol, gaz, demir yolu yönetimi, jeoloji, haritalama, topografya, doğa, altyapı ve yolları gözetleme gibi alanlarda kullanılabileceği kaydedildi.Özbekistan’da daha önce, Savunma Sanayii Devlet Komitesi bünyesindeki bir işletmede personel taşıyıcı zırhlı araç üretimine başladığı bildirilmişti.

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iha, özbekistan, üretim