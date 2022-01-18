https://tr.sputniknews.com/20220118/pariste-maske-kullanmak-yeniden-zorunlu-hale-geldi-1052833911.html

Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi

Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 102 bin 144 yeni vaka kaydedildi. Yükselen vaka sayılarıyla birlikte, Paris'te açık alanlarda maske kullanmak... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T01:43+0300

2022-01-18T01:43+0300

2022-01-18T01:43+0300

koronavirüs

fransa

paris

maske

sosyal mesafe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052717647_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_177245bc484fe690bff71230c8a0b749.jpg

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 263'e çıktı.Virüs tespit edilen kişi sayısı 102 bin 144 artışla 14 milyon 274 bin 528'e, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 22,8'e yükseldi.Hastanelerde 3 bin 913'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 776 kişinin tedavisine devam ediliyor.Salgının bittiğini söylemek için çok erken olduğunu belirten Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü Genevieve Chene, vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğünü söyledi.Dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının daha da artabileceğini hatırlatan Chene, salgının seyri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için gelecek günleri beklemek gerektiğini sözlerini ekledi.Maske kullanmak zorunlu hale getirildiBaşkent Paris'te açık alanlarda maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi.Paris Emniyet Müdürlüğü, hükümetin talimatı doğrultusunda kentte pazarlarda, 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği ve toplu taşıma araçlarının beklendiği alanlarda, okul, üniversite, ibadethane, alışveriş merkezlerinin çevresinde maske takmanın yeniden zorunluğu olduğunu açıkladı.Paris İdari Mahkemesi, 13 Ocak'ta başkentte açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararını iptal etmişti.

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, paris, maske, sosyal mesafe