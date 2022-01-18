Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220118/parlamenter-sistem-icin-6-parti-bir-araya-geldi-1052859953.html
Parlamenter sistem için 6 parti bir araya geldi
Parlamenter sistem için 6 parti bir araya geldi
Parlamenter sistemle ilgili çalışma başlatan 6 Parti'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Komisyon, ortak metin üzerinde son... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T18:33+0300
2022-01-18T18:40+0300
politika
güçlendirilmiş parlamenter sistem
chp
saadet partisi
iyi parti
gelecek partisi
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052860065_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eaad40bb55f500e2c7479118b6096ad2.jpg
Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti metne son şeklini verdi.Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün katıldı.Ortak metinde temel ilkeler yer alıyor ve metnin son hali genel başkanlara sunulacak.Toplantı öncesinde DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp "Parlamenter sistem çalışmalarına kaldığımız yerden devam etmeye başladık" dedi.İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını 6 parti bugün sonlandırıyoruz. Çalışmayı parti genel başkanlarımıza vereceğiz, Türkiye’ye millete hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da "Yaptığımız bu çalışmanın seçimden sonra milletin beklediği doğrultuda yasalaşması dileğiyle toplantının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yaptığı değerlendirmede " Türkiye’nin özlediği bir çalışma oldu, güzel bir çalışma oldu. Uyum içerisinde ortaya güzel bir metin çıkardık. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Ülkemiz için, demokrasi için birlikte çalıştık. Bu aslında önemli iş birliğiydi. Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemine ihtiyacı var. Kutuplaşma girdabından çıkmaya ihtiyacımız var. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şekilde konuştu.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da "Ortak hedefimiz yola çıkarken Türkiye’nin mutlu yarınlarını inşa etmekti. Bu doğrultuda gerçekten çok yapıcı bir çalışma ortaya koyduk. Aylardır çalışıyoruz. Güzel bir ortam oluştu. İnşallah bu çalışma havası,çalışma iklimi, mutabakat kültürü, uzlaşma kültürü, Türkiye’nin yarınları için hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052860065_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_625427e40936d031846e7ba763bdba58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, saadet partisi, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi

Parlamenter sistem için 6 parti bir araya geldi

18:33 18.01.2022 (güncellendi: 18:40 18.01.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritParlamenter sistem
Parlamenter sistem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Parlamenter sistemle ilgili çalışma başlatan 6 Parti'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Komisyon, ortak metin üzerinde son düzenlemeleri gerçekleştirdi. Metnin son hali genel başkanlara sunulacak. 
Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti metne son şeklini verdi.
Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün katıldı.
Ortak metinde temel ilkeler yer alıyor ve metnin son hali genel başkanlara sunulacak.
Toplantı öncesinde DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp "Parlamenter sistem çalışmalarına kaldığımız yerden devam etmeye başladık" dedi.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını 6 parti bugün sonlandırıyoruz. Çalışmayı parti genel başkanlarımıza vereceğiz, Türkiye’ye millete hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da "Yaptığımız bu çalışmanın seçimden sonra milletin beklediği doğrultuda yasalaşması dileğiyle toplantının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yaptığı değerlendirmede " Türkiye’nin özlediği bir çalışma oldu, güzel bir çalışma oldu. Uyum içerisinde ortaya güzel bir metin çıkardık. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Ülkemiz için, demokrasi için birlikte çalıştık. Bu aslında önemli iş birliğiydi. Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemine ihtiyacı var. Kutuplaşma girdabından çıkmaya ihtiyacımız var. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şekilde konuştu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da "Ortak hedefimiz yola çıkarken Türkiye’nin mutlu yarınlarını inşa etmekti. Bu doğrultuda gerçekten çok yapıcı bir çalışma ortaya koyduk. Aylardır çalışıyoruz. Güzel bir ortam oluştu. İnşallah bu çalışma havası,çalışma iklimi, mutabakat kültürü, uzlaşma kültürü, Türkiye’nin yarınları için hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:13Ebru Polat: Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit
19:10Fırat Tanış'tan İmamoğlu'nun 'tiyatro' açıklamasına tepki: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün
19:09Özbekistan’da İHA üretilmeye başlandı
19:03Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı: Sadece ikimiz
19:01Bakkallar ve tekel bayileri elektrik zamları nedeniyle dondurma satmayacak
18:57Süpermarketteki 10 bin sterlin değerinde içkiyi yere döktü
18:52Kardeşinden Britney Spears'a çağrı: Her şeyi kamuoyuna açık yapmayı seçiyorsun, beni ara
18:45Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
18:41Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya tepki: Dilerim bu hatadan dönüp bir açıklama yapar
18:40Ağlarken fotoğrafını paylaşan Bella Hadid: Fotoğraf çekmek kelimelerden daha kolay
18:33Parlamenter sistem için 6 parti bir araya geldi
18:23Metro saldırganı soruşturmasında 3 metro çalışanının ifadesi alındı
18:19Soros'tan NFT yatırımı
18:19İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya yalan söylediği iddiasını reddetti
18:18Microsoft'tan tarihi satın alma hamlesi
18:09Bolu'da zincirleme trafik kazası: 24 araç birbirine girdi
18:07Almanya Başbakanı Scholz: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2'yi dondurabiliriz
18:06Fatih Altaylı: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti, kurum adını vermiyorum
18:05Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı:10 gün sürecek
17:59Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı