https://tr.sputniknews.com/20220118/parlamenter-sistem-icin-6-parti-bir-araya-geldi-1052859953.html

Parlamenter sistem için 6 parti bir araya geldi

Parlamenter sistem için 6 parti bir araya geldi

Parlamenter sistemle ilgili çalışma başlatan 6 Parti'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Komisyon, ortak metin üzerinde son... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T18:33+0300

2022-01-18T18:33+0300

2022-01-18T18:40+0300

politika

güçlendirilmiş parlamenter sistem

chp

saadet partisi

iyi parti

gelecek partisi

deva partisi

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Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti metne son şeklini verdi.Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün katıldı.Ortak metinde temel ilkeler yer alıyor ve metnin son hali genel başkanlara sunulacak.Toplantı öncesinde DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp "Parlamenter sistem çalışmalarına kaldığımız yerden devam etmeye başladık" dedi.İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını 6 parti bugün sonlandırıyoruz. Çalışmayı parti genel başkanlarımıza vereceğiz, Türkiye’ye millete hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da "Yaptığımız bu çalışmanın seçimden sonra milletin beklediği doğrultuda yasalaşması dileğiyle toplantının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yaptığı değerlendirmede " Türkiye’nin özlediği bir çalışma oldu, güzel bir çalışma oldu. Uyum içerisinde ortaya güzel bir metin çıkardık. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Ülkemiz için, demokrasi için birlikte çalıştık. Bu aslında önemli iş birliğiydi. Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemine ihtiyacı var. Kutuplaşma girdabından çıkmaya ihtiyacımız var. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şekilde konuştu.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da "Ortak hedefimiz yola çıkarken Türkiye’nin mutlu yarınlarını inşa etmekti. Bu doğrultuda gerçekten çok yapıcı bir çalışma ortaya koyduk. Aylardır çalışıyoruz. Güzel bir ortam oluştu. İnşallah bu çalışma havası,çalışma iklimi, mutabakat kültürü, uzlaşma kültürü, Türkiye’nin yarınları için hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, saadet partisi, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi