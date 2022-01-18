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https://tr.sputniknews.com/20220118/peru-tongadaki-yanardag-patlamasinin-ardindan-limanlarini-kapatiyor-1052834437.html
Peru, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından limanlarını kapatıyor
Peru, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından limanlarını kapatıyor
Peru, Tonga adalarındaki yanardağ patlaması nedeniyle 80 limanını kapatarak küçük teknelerle balık avını askıya aldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
peru
tonga
patlama
yanardağ
liman
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Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Tonga'daki yanardağ patlamasının denizde yol açtığı anormal dalgalanmalar yüzünden, ülke genelinde kıyı boyunca 80 liman kapatıldı" denildi.Açıklamada, "Balık avına son verilmesini ve küçük gemileri karaya taşınmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’daki yanardağ patlaması sonucu Peru kıyılarında oluşan dev dalgalar nedeniyle, bir plajda dinlenen 2 kadının boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.Ayrıca yanardağ patlamasının, Peru açıklarında petrol sızıntısına yol açtığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220117/tongadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-peruda-2-kisi-bogularak-oldu-1052803969.html
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peru, tonga, patlama, yanardağ, liman

Peru, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından limanlarını kapatıyor

02:11 18.01.2022 (güncellendi: 02:12 18.01.2022)
© AFP 2021 / MARY LYN FONUATonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağda patlama
Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / MARY LYN FONUA
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Peru, Tonga adalarındaki yanardağ patlaması nedeniyle 80 limanını kapatarak küçük teknelerle balık avını askıya aldı.
Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Tonga'daki yanardağ patlamasının denizde yol açtığı anormal dalgalanmalar yüzünden, ülke genelinde kıyı boyunca 80 liman kapatıldı" denildi.
Açıklamada, "Balık avına son verilmesini ve küçük gemileri karaya taşınmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’daki yanardağ patlaması sonucu Peru kıyılarında oluşan dev dalgalar nedeniyle, bir plajda dinlenen 2 kadının boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Ayrıca yanardağ patlamasının, Peru açıklarında petrol sızıntısına yol açtığı belirtilmişti.
Tonga'da yanardağ patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
Tonga’daki yanardağ patlaması nedeniyle Peru’da 2 kişi boğularak öldü
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