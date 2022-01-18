Peru, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından limanlarını kapatıyor

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Tonga'daki yanardağ patlamasının denizde yol açtığı anormal dalgalanmalar yüzünden, ülke genelinde kıyı boyunca 80 liman kapatıldı" denildi.Açıklamada, "Balık avına son verilmesini ve küçük gemileri karaya taşınmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’daki yanardağ patlaması sonucu Peru kıyılarında oluşan dev dalgalar nedeniyle, bir plajda dinlenen 2 kadının boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.Ayrıca yanardağ patlamasının, Peru açıklarında petrol sızıntısına yol açtığı belirtilmişti.
Peru, Tonga adalarındaki yanardağ patlaması nedeniyle 80 limanını kapatarak küçük teknelerle balık avını askıya aldı.
Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Tonga'daki yanardağ patlamasının denizde yol açtığı anormal dalgalanmalar yüzünden, ülke genelinde kıyı boyunca 80 liman kapatıldı" denildi.
Açıklamada, "Balık avına son verilmesini ve küçük gemileri karaya taşınmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’daki yanardağ patlaması sonucu Peru kıyılarında oluşan dev dalgalar nedeniyle, bir plajda dinlenen 2 kadının boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Ayrıca yanardağ patlamasının, Peru açıklarında petrol sızıntısına yol açtığı belirtilmişti.