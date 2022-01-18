https://tr.sputniknews.com/20220118/pistin-700-metre-disina-cikan-birlesmis-milletler-calisani-erciyeste-hayatini-kaybetti-1052847426.html

Pistin 700 metre dışına çıkan Birleşmiş Milletler çalışanı, Erciyes'te hayatını kaybetti

Pistin 700 metre dışına çıkan Birleşmiş Milletler çalışanı, Erciyes'te hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, düşen kar kütlesinin altında kalıp, hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM)... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T13:26+0300

2022-01-18T13:26+0300

2022-01-18T13:26+0300

yaşam

birleşmiş milletler (bm)

kayak

erciyes

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Olay, 16 Ocak günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Birleşmiş Milletler Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft , arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann ile birlikte kayak yapmak için görev yaptıkları Gaziantep'ten Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. 3 turist, kayak yapmak için Çobanini kamp alanının dışına çıktı. Kayak sırasında bölgedeki vadiden Michael John Kreeft'in üzerine kar kütlesi düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kar kütlesi altında kalan Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden kızakla indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Otopsisi tamamlanan Kanadalı turistin cenazesinin bugün ülkesine gönderileceği belirtildi.Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, "Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın güvenli kayak merkezlerinden biridir. Ancak bunu kurallara uygun bir şekilde yaparsak, güvenli olur. Çünkü onaylanmış ve belirtilmiş pistlerde kaymak gerekiyor. Pistlerin dışına çıktığınız zaman, diğer bölgeler tehlike arz etmektedir. O yüzden sürekli olarak görevlilerin ve merkezlerdeki uyarı levhalarına uyarak, kayak yapılması gerekiyor. Bu pistlerin dışına çıkıldığında ve özellikle yeni yağmış karların tehlikesi çok fazladır. Bu insanların hayatlarına mal olabilir. Bu tehlikeyi yaşamamak için pistlerin dışına çıkmamak gerekiyor" diye konuştu.'Oraya nasıl gittiler hayret ediyoruz'Kanadalı turistin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını belirten Değirmenci "Keşke böyle bir olay olmasaydı. Bu olay, bir cana mal oldu. Kayakçılar, mevcut pistin 700 metre ilerisine giderek, dere içine çıkmışlar. O dere kimsenin kaymadığı ve bilmediği bir yer. Biz bile oralara gitmiyoruz. Oraya nasıl gittiler, hayret ediyoruz. Çünkü izlediğimiz videolarda ve takip ettiğimiz ayak izlerine göre, derenin içine gitmeleri mucize. Bunu mantığımız almıyor. O gün eksi 18 derece bir soğukluk vardı. O soğukta böyle bir yere gitmelerini anlamıyoruz. Olayın olduğu yer, kapalı bir pist. Kapalı piste gittiğiniz zaman böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalırsınız. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Çok üzüntülüyüz. Kayak, risk taşıyan bir spordur. Eğer kafanıza göre kayarsanız, her türlü tehlikeye maruz kalırsınız" ifadelerini kullandı.

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birleşmiş milletler (bm), kayak, erciyes