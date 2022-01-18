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Prof. Dr. Sipahi: Yarıyıl tatilinde dikkat edilmezse durum kötüye gider
Prof. Dr. Sipahi: Yarıyıl tatilinde dikkat edilmezse durum kötüye gider
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1-7 Ocak haftasını kapsayan illere göre vaka haritasını paylaşmasının ardından İzmir'deki durumu değerlendiren Ege... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:34+0300
2022-01-18T11:34+0300
koronavirüs
yoğun bakım
pandemi
koronavirüs
oğuz reşat sipahi
omicron
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. 1-7 Ocak'ı kapsayan haritada İzmir'deki vaka sayısı, 100 binde 574.85 oldu. Kentte 25-31 Aralık'ta 100 binde 323.30 olan vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. Bu tabloyu değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sipahi, "Birçok hastanede olduğu gibi hastanemizde de yoğun bakım servisleri genişletildi ve buna rağmen doluluk oranları çok yüksek. Hastanemizdeki yoğun bakım doluluk oranı şu anda yüzde 90'ın üzerine çıktı. 'Omicron' hafife alınmamalı. Bireysel tedbirlerin artırılması gerekiyor" diye konuştu.'Omicron'u hafife almayın'Vaka sayılarındaki yükselişin iki temel nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sipahi, "Bunlardan birincisi; yılbaşı eğlenceleri, ikincisi de 'Omicron'un hafife alınmasıdır. Vatandaşlar, bireysel önlemleri oldukça gevşetti ancak bu tedbirler yeniden artırılmalı. Aynı zamanda 'Aşılıyım ben' rahatlığının da çok baskın olduğunu görüyoruz. Vaka sayılarının artması Covid-19 ilişkili 'Post Covid Sendromu', 'Diabetes Mellitus' gibi hastalıkların toplam görülme sayısı olasılığını da artırmakta. Önümüzde bir yarıyıl tatil süreci var. Dikkat edilmezse durumu daha da kötüye götürme olasılığı var. Yükselen vaka sayılarında hem 'Omicron' hem de diğer varyantlar bulunuyor" dedi.
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yoğun bakım, pandemi, koronavirüs, oğuz reşat sipahi, omicron

Prof. Dr. Sipahi: Yarıyıl tatilinde dikkat edilmezse durum kötüye gider

11:34 18.01.2022
© AAKoronavirüs vakaları artıyor
Koronavirüs vakaları artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1-7 Ocak haftasını kapsayan illere göre vaka haritasını paylaşmasının ardından İzmir'deki durumu değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sipahi, "Yarıyıl tatilinde dikkat edilmezse durumu daha kötüye götürme olasılığı var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. 1-7 Ocak'ı kapsayan haritada İzmir'deki vaka sayısı, 100 binde 574.85 oldu. Kentte 25-31 Aralık'ta 100 binde 323.30 olan vaka sayılarındaki artış dikkat çekti.
Bu tabloyu değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sipahi, "Birçok hastanede olduğu gibi hastanemizde de yoğun bakım servisleri genişletildi ve buna rağmen doluluk oranları çok yüksek. Hastanemizdeki yoğun bakım doluluk oranı şu anda yüzde 90'ın üzerine çıktı. 'Omicron' hafife alınmamalı. Bireysel tedbirlerin artırılması gerekiyor" diye konuştu.

'Omicron'u hafife almayın'

Vaka sayılarındaki yükselişin iki temel nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sipahi, "Bunlardan birincisi; yılbaşı eğlenceleri, ikincisi de 'Omicron'un hafife alınmasıdır. Vatandaşlar, bireysel önlemleri oldukça gevşetti ancak bu tedbirler yeniden artırılmalı. Aynı zamanda 'Aşılıyım ben' rahatlığının da çok baskın olduğunu görüyoruz. Vaka sayılarının artması Covid-19 ilişkili 'Post Covid Sendromu', 'Diabetes Mellitus' gibi hastalıkların toplam görülme sayısı olasılığını da artırmakta. Önümüzde bir yarıyıl tatil süreci var. Dikkat edilmezse durumu daha da kötüye götürme olasılığı var. Yükselen vaka sayılarında hem 'Omicron' hem de diğer varyantlar bulunuyor" dedi.
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