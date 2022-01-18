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https://tr.sputniknews.com/20220118/prof-dr-unal-demirarslan-hayatini-kaybetti-1052831884.html
Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Demirarslan, Süleyman Şah... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T00:07+0300
2022-01-18T00:07+0300
türkiye
kocaeli üniversitesi
mimar sinan
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Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında hayatını kaybetti.Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesi'nin de mimarı olduğu belirtilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:
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kocaeli üniversitesi, mimar sinan, ünal demirarslan

Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

00:07 18.01.2022
© Twitter Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Twitter
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Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Demirarslan, Süleyman Şah Türbesi'nin de mimarıydı.
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesi'nin de mimarı olduğu belirtilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.
Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:
"Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"
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