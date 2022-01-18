https://tr.sputniknews.com/20220118/prof-dr-unal-demirarslan-hayatini-kaybetti-1052831884.html

Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Demirarslan, Süleyman Şah... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T00:07+0300

2022-01-18T00:07+0300

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türkiye

kocaeli üniversitesi

mimar sinan

ünal demirarslan

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Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında hayatını kaybetti.Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesi'nin de mimarı olduğu belirtilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

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kocaeli üniversitesi, mimar sinan, ünal demirarslan