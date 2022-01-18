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https://tr.sputniknews.com/20220118/protestolarin-yasandigi-kazakistanda-vaka-sayilari-yaklasik-20-kat-artti--1052848964.html
Protestoların yaşandığı Kazakistan’da vaka sayıları yaklaşık 20 kat arttı
Protestoların yaşandığı Kazakistan’da vaka sayıları yaklaşık 20 kat arttı
Bu ay yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’da koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 20 kat arttı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T13:44+0300
2022-01-18T13:44+0300
kazakistan
vaka
koronavirüs
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Hükümet toplantısında konuşan Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, “Son bir ayda vaka sayısı 19.6 kat arttı” dedi. Gün içinde yapılan test sayısının da 3.5 kat artarak 50 bine ulaştığını belirten Giniyat, ölüm oranında da 2.5 kat azalma olduğunu ifade etti. Hastanede tedavi gören kişi sayısının 2 kat, ayakta tedavi görenlerin de 5 kat arttığını kaydeden Giniyat, günlük vakaların yüzde 60’ından fazlasının başkent Nursultan’da olduğunu kaydetti. Günlük vaka sayıları Nursultan’da 32, Almatı’da 8, Karaganda bölgesinde 9 kat arttı. Ülkede Kovid-19 hastaları için 21 binden fazla yatak mevcut. Bunlardan 2 bini yoğun bakım hastaları için ve yüzde 16’sı dolu. Vakaların yüzde 80’i, diğer bir deyişle 70 bin 600’ü ayakta tedavi görüyor. Tespit edilen vakalardan hastaneye kaldırılanların oranı yüzde 19, durumu ağır olanların oranı da yüzde 5. Türkistan bölgesi dışındaki tüm bölgeler de salgın durumu bakımından ‘kırmızı’ renkte. Kazakistan’da son 24 saatte 9 bin 698 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 71 bin 130 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/omicron-varyantinin-sicradigi-kirgizistan-ve-kazakistanda-ani-vaka-artislari-1052668869.html
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kazakistan, vaka, koronavirüs

Protestoların yaşandığı Kazakistan’da vaka sayıları yaklaşık 20 kat arttı

13:44 18.01.2022
© SputnikKazakistan- Koronavirüs
Kazakistan- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik
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Bu ay yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’da koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 20 kat arttı.
Hükümet toplantısında konuşan Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, “Son bir ayda vaka sayısı 19.6 kat arttı” dedi. Gün içinde yapılan test sayısının da 3.5 kat artarak 50 bine ulaştığını belirten Giniyat, ölüm oranında da 2.5 kat azalma olduğunu ifade etti.
Hastanede tedavi gören kişi sayısının 2 kat, ayakta tedavi görenlerin de 5 kat arttığını kaydeden Giniyat, günlük vakaların yüzde 60’ından fazlasının başkent Nursultan’da olduğunu kaydetti. Günlük vaka sayıları Nursultan’da 32, Almatı’da 8, Karaganda bölgesinde 9 kat arttı.
Ülkede Kovid-19 hastaları için 21 binden fazla yatak mevcut. Bunlardan 2 bini yoğun bakım hastaları için ve yüzde 16’sı dolu. Vakaların yüzde 80’i, diğer bir deyişle 70 bin 600’ü ayakta tedavi görüyor. Tespit edilen vakalardan hastaneye kaldırılanların oranı yüzde 19, durumu ağır olanların oranı da yüzde 5. Türkistan bölgesi dışındaki tüm bölgeler de salgın durumu bakımından ‘kırmızı’ renkte.
Kazakistan’da son 24 saatte 9 bin 698 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 71 bin 130 oldu.
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