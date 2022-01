https://tr.sputniknews.com/20220118/rus-disislerinden-ukraynadaki-rus-diplomatlarin-tahliye-edildigini-yazan-ny-timesa-yanit-1052857226.html

Rus Dışişleri'nden, ‘Ukrayna’daki Rus diplomatların tahliye edildiğini’ yazan NY Times’a yanıt

Rus Dışişleri'nden, ‘Ukrayna’daki Rus diplomatların tahliye edildiğini’ yazan NY Times’a yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan basına yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin olağan şekilde çalıştığı belirtildi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

New York Times gazetesinin Rusya’nın Ukrayna’daki diplomatlarını tahliye ettiği iddiasını ortaya atmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan haber ajanslarına yapılan açıklamada bu bilginin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.Bakanlık, büyükelçiliğin olağan şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirirken, konsolosluklar hakkında bilgi vermedi. Konuyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan da, Moskova’dan diplomatlarını sınırdışı ettiğine dair bilgi almadığı açıklaması geldi. Açıklamada Kiev’in Rusya’daki diplomatlarını tahliye etmek gibi bir planı olmadığı da bildirildi.New York Times gazetesi, Ukraynalı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde 18 kişinin 5 Ocak’ta Ukrayna’dan ayrıldığını, bu kişilerin çoğunun Rus diplomatların ailesinden olduğunu yazmıştı.Yaklaşık 30 kişinin de Kiev’deki büyükelçilik ve Lviv’deki konsolosluktan ayrıldığı belirtilen habere göre, iki başka konsolosluktaki diplomatlara da ülkeden ayrılmak için hazırlanmaları söylendi.ABD yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in henüz ‘Ukrayna’yı işgal’ kararı almadığını düşündüğü belirtilen haberde, diplomatların tahliye edilmesinin ‘saldırıya hazırlanıldığı’nın kanıtı olarak görülebileceği iddia edildi. Moskova ise böyle bir isteği olmadığını birçok kez tekrarlamıştı.Zaharova: Ukrayna’daki diplomatlarımız tehditlere rağmen olağan şekilde çalışıyor Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rusya’nın Ukrayna’daki başkonsoloslukları ve büyükelçiliğinin Ukraynalı radikallerin saldırıları ve güvenlik güçlerinin provokasyonlarına rağmen olağan şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Telegram’dan açıklama yapan Zaharova, “Rusya’nın Ukrayna’daki başkonsoloslukları ve büyükelçiliği her zamanki gibi çalışıyor. Bu, Ukraynalı radikallerin Rus temsilciliklerine ve ülkenin güvenlik güçlerinin provasyonlarına rağmen böyle. Ancak ABD basını bunu yazmadı, yazmayacak” ifadelerini kullandı. ‘Kişisel tehditler de var’ Diplomatlar, idari ve teknik personel ve onların ailelerine kişisel olarak da tehditlerin yöneltildiğini vurgulayan Zaharova, “Tüm bunlar konusunda Ukrayna tarafına düzenli olarak protesto notası ile bilgi veriliyor. Fakat tekrar ediyorum: Ülkedeki radikallerin provokasyonları ve saldırgan davranışlarına rağmen temsilciliklerimiz normal şekilde çalışıyor ” açıklamasını yaptı. New York Times’ın kendilerine sorması halinde gerçeği öğrenmiş olacağına dikkat çeken Zaharova, “Ama sorsalardı haberi yayınlayıp bir kez daha ‘Rusya saldırganlığı’ adı altında uydurmaca yapma fırsatını kaçırmış olurlardı. Zira o zaman Ukraynalı milliyetçilerin saldırganlığı ve bunları gizleyenler hakkında haber yapmaları gerekirdi” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

