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https://tr.sputniknews.com/20220118/ruslarin-turkiyedeki-konut-alimlari-yuzde-75-artti-1052868104.html
Rusların Türkiye’deki konut alımları yüzde 75 arttı
Rusların Türkiye’deki konut alımları yüzde 75 arttı
Rus RBK sitesinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırdığı haberine göre geçen yıl Ruslar Türkiye’de yaklaşık 5 bin 400 konut satın aldı. Bu... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T22:41+0300
2022-01-18T22:42+0300
ekonomi
rusya
türkiye
ruslar
konut
emlak
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RBK’nın haberinde, “Ruslar Türkiye’de konut satın alan yabancılar arasında 3. sırada yer aldı” ifadeleri kullanıldı.Rusların konut alımlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 75 artarak yaklaşık 5 bin 400'e ulaştığı belirtilen habere göre, Ruslardan daha fazla konut satın alanlar Irak (10 bin konut) ve İran (8 bin 700) vatandaşları oldu.Yabancıların Türkiye’deki konut alımları ise yıl içinde genel anlamda yüzde 44 arttı.Tolerance Gayrimenkul Geliştirme Ajansı Müdürü Sergey Volçenkov, Rusların geçen yıl sonunda TL’de görülen ciddi değer kaybından faydalandığını söyledi.Volçenkov’a göre, sektördeki hareketlilik en çok kasım ve aralık ayında gözlendi. Rusların Türkiye’yi seçmesinin sebebi ise turizm açısından çekici olması ve yatırım yoluyla vatandaşlık edinilebilmesi.Rusya vatandaşlarının en fazla konut aldığı bölgeler arasında Antalya ve Alanya olurken, Mersin de popülerlik kazanan yerlerden.
https://tr.sputniknews.com/20220117/turizm-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-kofteoglu-turkiye-turizmde-rusya-oldugu-zaman-rekor-kiriyor-1052826198.html
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rusya, türkiye, ruslar, konut, emlak

Rusların Türkiye’deki konut alımları yüzde 75 arttı

22:41 18.01.2022 (güncellendi: 22:42 18.01.2022)
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Rus RBK sitesinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırdığı haberine göre geçen yıl Ruslar Türkiye’de yaklaşık 5 bin 400 konut satın aldı. Bu, 2020 verilerinden yüzde 75 daha fazla.
RBK’nın haberinde, “Ruslar Türkiye’de konut satın alan yabancılar arasında 3. sırada yer aldı” ifadeleri kullanıldı.
Rusların konut alımlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 75 artarak yaklaşık 5 bin 400'e ulaştığı belirtilen habere göre, Ruslardan daha fazla konut satın alanlar Irak (10 bin konut) ve İran (8 bin 700) vatandaşları oldu.
Yabancıların Türkiye’deki konut alımları ise yıl içinde genel anlamda yüzde 44 arttı.
Tolerance Gayrimenkul Geliştirme Ajansı Müdürü Sergey Volçenkov, Rusların geçen yıl sonunda TL’de görülen ciddi değer kaybından faydalandığını söyledi.
Volçenkov’a göre, sektördeki hareketlilik en çok kasım ve aralık ayında gözlendi. Rusların Türkiye’yi seçmesinin sebebi ise turizm açısından çekici olması ve yatırım yoluyla vatandaşlık edinilebilmesi.
Rusya vatandaşlarının en fazla konut aldığı bölgeler arasında Antalya ve Alanya olurken, Mersin de popülerlik kazanan yerlerden.
Rus turist, Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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