https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-devlet-dumasi-pedofili-suclari-icin-muebbet-hapis-cezasi-ongoren-yasayi-kabul-etti-1052869840.html

Rusya Devlet Duması, pedofili suçları için müebbet hapis cezası öngören yasayı kabul etti

Rusya Devlet Duması, pedofili suçları için müebbet hapis cezası öngören yasayı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün ikinci ve üçüncü okumalarda reşit yaşta olmayan bireylerin cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için müebbet... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T23:31+0300

2022-01-18T23:31+0300

2022-01-18T23:31+0300

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rusya

pedofili

yasa

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

müebbet hapis cezası

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Duma milletvekillerinin onayladığı yasada reşit yaşta olmayan çocukların cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için öngörülen müebbet hapis cezasının uygulanma kapsamı genişletiliyor.Şu anda müebbet hapis cezası, yalnızca daha önce 14 yaşından küçük çocuklara yönelik benzer suçtan hüküm giymiş mükerrer suçlulara uygulanıyor. Yeni girişimde ise reşit olmayan herhangi bir kişiye yönelik mükerrer suçun ömür boyu hapisle cezalandırılması öneriliyor.Ayrıca, şiddet uygulama yahut iki ya da daha fazla sayıda çocuğun cinsel dokunulmazlığına yönelik suç işleme gibi farklı ağır suçlarla ilişkilendirilen, çocukların cinsel dokunulmazlığına yönelik suçların işlenmesi durumları için de müebbet hapis cezasının derhal uygulanması öneriliyor.Duma milletvekilleri, ikinci okumada sadece 14 yaşın altındaki çocukların değil, tüm küçüklerin cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için müebbet hapis cezası uygulanabileceğini belirten revizyonu onayladı.Yasa tasarısının mimarları ise Duma Yasama Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, Senatör Andrey Turçak ve Duma Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn oldu. Belge, geçen eylül ayında Duma’nın onayına sunulmuştu.

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rusya, pedofili, yasa, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, müebbet hapis cezası