https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-devlet-dumasi-pedofili-suclari-icin-muebbet-hapis-cezasi-ongoren-yasayi-kabul-etti-1052869840.html
Rusya Devlet Duması, pedofili suçları için müebbet hapis cezası öngören yasayı kabul etti
Rusya Devlet Duması, pedofili suçları için müebbet hapis cezası öngören yasayı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün ikinci ve üçüncü okumalarda reşit yaşta olmayan bireylerin cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için müebbet... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:31+0300
2022-01-18T23:31+0300
2022-01-18T23:31+0300
dünya
rusya
pedofili
yasa
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
müebbet hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101493/51/1014935102_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_19712b62e891815dae38521b61b13291.jpg
Duma milletvekillerinin onayladığı yasada reşit yaşta olmayan çocukların cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için öngörülen müebbet hapis cezasının uygulanma kapsamı genişletiliyor.Şu anda müebbet hapis cezası, yalnızca daha önce 14 yaşından küçük çocuklara yönelik benzer suçtan hüküm giymiş mükerrer suçlulara uygulanıyor. Yeni girişimde ise reşit olmayan herhangi bir kişiye yönelik mükerrer suçun ömür boyu hapisle cezalandırılması öneriliyor.Ayrıca, şiddet uygulama yahut iki ya da daha fazla sayıda çocuğun cinsel dokunulmazlığına yönelik suç işleme gibi farklı ağır suçlarla ilişkilendirilen, çocukların cinsel dokunulmazlığına yönelik suçların işlenmesi durumları için de müebbet hapis cezasının derhal uygulanması öneriliyor.Duma milletvekilleri, ikinci okumada sadece 14 yaşın altındaki çocukların değil, tüm küçüklerin cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için müebbet hapis cezası uygulanabileceğini belirten revizyonu onayladı.Yasa tasarısının mimarları ise Duma Yasama Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, Senatör Andrey Turçak ve Duma Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn oldu. Belge, geçen eylül ayında Duma’nın onayına sunulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20181116/rusya-kucuk-kiz-tecavuzcu-karate-uzaklastirmak-1036183066.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101493/51/1014935102_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6c0fdb41b3f796daeae0678652551a45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, pedofili, yasa, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, müebbet hapis cezası
Rusya Devlet Duması, pedofili suçları için müebbet hapis cezası öngören yasayı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün ikinci ve üçüncü okumalarda reşit yaşta olmayan bireylerin cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için müebbet hapis cezasına ilişkin yasayı kabul etti.
Duma milletvekillerinin onayladığı yasada reşit yaşta olmayan çocukların cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için öngörülen müebbet hapis cezasının uygulanma kapsamı genişletiliyor.
Şu anda müebbet hapis cezası, yalnızca daha önce 14 yaşından küçük çocuklara yönelik benzer suçtan hüküm giymiş mükerrer suçlulara uygulanıyor. Yeni girişimde ise reşit olmayan herhangi bir kişiye yönelik mükerrer suçun ömür boyu hapisle cezalandırılması öneriliyor.
Ayrıca, şiddet uygulama yahut iki ya da daha fazla sayıda çocuğun cinsel dokunulmazlığına yönelik suç işleme gibi farklı ağır suçlarla ilişkilendirilen, çocukların cinsel dokunulmazlığına yönelik suçların işlenmesi durumları için de müebbet hapis cezasının derhal uygulanması öneriliyor.
Duma milletvekilleri, ikinci okumada sadece 14 yaşın altındaki çocukların değil, tüm küçüklerin cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar için müebbet hapis cezası uygulanabileceğini belirten revizyonu onayladı.
Yasa tasarısının mimarları ise Duma Yasama Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, Senatör Andrey Turçak ve Duma Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn oldu. Belge, geçen eylül ayında Duma’nın onayına sunulmuştu.