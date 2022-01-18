https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-ve-belarus-20-subata-kadar-surecek-iki-etapli-birlik-kararliligi-2022-tatbikatina-basliyor-1052857428.html

Rusya ve Belarus, 20 Şubat'a kadar sürecek iki etaplı 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatına başlıyor

Rusya ve Belarus, 20 Şubat'a kadar sürecek iki etaplı 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatına başlıyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Belarus'la iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı yapacaklarını... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T17:08+0300

2022-01-18T17:08+0300

2022-01-18T17:08+0300

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ortak tatbikat

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Moskova ve Minsk, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında iki ülke orduları arasındaki koordinasyonu artırıcı faaliyetlere devam ediyor. Rusya ile Batı arasında gerilim devam ederken Rusya-Belarus Birlik Devleti, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya'yla sınır komşusu olan Belarus'ta yaklaşık 1 ay sürecek tatbikat gerçekleştirecek.'İlk etap 9 Şubat'a kadar sürecek'Tatbikat hakkında açıklama yapan Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, ilk etabın 9 Şubat'a kadar süreceğini ve birliklerin tehdit görülen bölgelere kısa sürelerde intikaline, önemli kamusal ve askeri tesislerin korunmasının organizasyonuna, Rusya-Belarus Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi kapsamında da olmak üzere Birlik Devleti'nin hava sınırının korunmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.'S-400 ve Pantsir-S sistemleri konuşlandırılacak'Fomin, Ortak Bölgesel Hava Savunma Sisteminin işleyişiyle ilgili konuların denetimi kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirdi.'Ana bölümde dış saldırganlığın püskürtülmesi için çalışma yapılacak'10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.Fomin, tatbikatın amacının savunma operasyonu sırasında dış saldırganlığın önlenmesine ve püskürtülmesine, terörle mücadeleye ve Birlik Devleti'nin çıkarlarının korunmasına yönelik görevlerin talim edilmesi olduğunu kaydetti.Fomin, "Tatbikat sırasında, silahlı militan grupların ülkeye sızmasını önlemek için devlet sınırında güvenliğin artırılmasına, silah ve mühimmat tedarik kanallarının kapatılmasına ve ayrıca yasa dışı silahlı oluşumların, düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının aranmasına, engellenmesine ve imha edilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.'Rus birlikler Belarus'a intikal etmeye başladı'Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Birlik Devleti'nin müdahale güçlerinin denetimiyle ilgili onaylanmış plana uygun olarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birimler Belarus topraklarına gelmeye başladı" dendi.Bakanlık, denetimin ani olması göz önüne alındığı Rus birliklerin intikalinin birinci etabın tamamında devam edeceğinin altını çizdi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile toplantısında, "Şubat ayında (Rusya ile) tatbikata başlamayı planlıyoruz. Kesin tarihi belirleyip bize iletin ki savaşa hazırlanıyormuşuz gibi durup dururken bir yerlere birliklerimizi yığmakla suçlanmayalım" ifadelerini kullanmıştı.

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rusya, belarus, tatbikat, askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, ortak tatbikat