https://tr.sputniknews.com/20220118/rusyada-1682-omicron-vakasi-tespit-edildi-1052868331.html

Rusya'da 1682 Omicron vakası tespit edildi

Rusya'da 1682 Omicron vakası tespit edildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülkede 1682 Omicron vakası tespit edildiğini ve ancak gerçek sayının bundan çok daha fazla olduğunu söyledi. Rusya'da vaka... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T22:47+0300

2022-01-18T22:47+0300

2022-01-18T22:47+0300

koronavirüs

rusya

tatyana golikova

vaka

mihail mişustin

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor. Başkent Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg vaka sayısının en yüksek olduğu bölgeler.Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, işverenlere mümkün olan en yüksek sayıda çalışanı uzaktan çalışmaya aktarmaları çağrısı yaptı.Mişustin, “Doktorlarımıza yardımcı olmak ve sağlık kurumlarımızın üzerindeki yükü azaltmak için işverenlere, mümkün olan ve üretim sürecini etkilemeyen yerlerde, başta yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere çalışanlarını uzaktan çalışmaya aktarmaları çağrısı yapıyoruz” dedi.Mişustin işverenlerden ayrıca, uzaktan çalışma rejimine alınmayacak personelin PCR testleriyle ilgili durumu yakından takip etmelerini ve işyerlerinde güvenli koşulları oluşturmalarını istedi.Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, ülkede bin 682 Omicron vakası tespit edildiğini, ancak gerçek sayının bundan çok daha fazla olduğunu söyledi.Golikova, “Bu sabah itibariyle, Rusya'daki dizileme sonuçlarına göre, 1682 Omicron vakası tespit edildi, ancak tüm vakalar dizilemeye tabi tutulmadığından, bu tür vakaların çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Dizileme sonuçları, virüsün yayılmasıyla ilgili durumu ve yakın gelecekte bu virüsün hangi bölgeleri kapsayacağını tahmin etmemizi sağlıyor” diye konuştu.Golikova, Rusya'da Kovid-19 hastalarının karantina süresinin bir haftaya indirileceğini belirterek, “Karantina sürelerini yedi güne indirmek de dahil olmak üzere vatandaşların karantina ve laboratuvar testlerine yönelik yaklaşımları optimize ediyoruz, ayrıca Rusya Baş Sıhhi Doktorunun kararlarıyla yakında kabul edilecek bir dizi değişikliğe gidiyoruz” ifadelerini kullandı.Golikova, Ülkede şu anda koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık seviyesinin yüzde 63.9 olduğunu, St. Petersburg, Sivastopol, Karelya ve Çukotka Özerk Bölgesi’nde bu oranın yüzde 80'e ulaştığını kaydetti.Omicron varyantıyla enfekte olanların yüzde 27.9’unun aşılama sürecini tamamlayanlardan, yüzde 68.9’unun ise aşılanmamış kişilerden oluştuğuna vurgu yapan Golikova, “Omicron varyantıyla enfekte olanların yüzde 70’inden fazlası son 6 haftada ülke dışına çıkmadı. Bu da Omicron varyantının ülke içinde geliştiğini gösteriyor” dedi.Golikova, Omicron varyantının ülkenin 42 bölgesinde saptandığını, ancak şu anda en fazla Moskova, Moskova Bölgesi ve St. Petersburg'da yaygın olduğunu kaydetti.İlgili kurumların yeni dalgaya karşı sıkı hazırlıklar yaptıklarını belirten Golikova, Kovid-19 hastaları için hazırlanan 158 bin 600 yatağın yüzde 69’unun dolu olduğunu anımsatarak, “Yabancı meslektaşlarımızın deneyimleri, hastalığın ağır formda seyretmemesi için takviye aşı yapmamızı gerekli kılıyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220118/gamaleya-merkezi-baskani-sputnik-v-omicron-varyantina-karsi-yuzde-75-etkili-1052844332.html

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rusya, tatyana golikova, vaka, mihail mişustin, koronavirüs, kovid-19, omicron