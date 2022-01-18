Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220118/saglik-bakani-koca-asi-olmayan-yetiskin-nufusun-oranini-acikladi-1052844531.html
Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranının yüzde 8’den az olduğunu duyurdu. “Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T12:14+0300
2022-01-18T12:14+0300
koronavirüs
fahrettin koca
sağlık bakanı
türkiye
yetişkin
aşılama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052108898_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_293449d95e3481af149b3fd59a6f5aee.jpg
Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052108898_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_59ba4708ef361504822f8f14e852fd14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, sağlık bakanı, türkiye, yetişkin, aşılama

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranını açıkladı

12:14 18.01.2022
© AAaşı
aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranının yüzde 8’den az olduğunu duyurdu. “Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu” diyen Koca, “Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz” dedi.
Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+