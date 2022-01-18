https://tr.sputniknews.com/20220118/saglik-bakani-koca-asi-olmayan-yetiskin-nufusun-oranini-acikladi-1052844531.html

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranının yüzde 8’den az olduğunu duyurdu. “Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T12:14+0300

2022-01-18T12:14+0300

2022-01-18T12:14+0300

koronavirüs

fahrettin koca

sağlık bakanı

türkiye

yetişkin

aşılama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052108898_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_293449d95e3481af149b3fd59a6f5aee.jpg

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, sağlık bakanı, türkiye, yetişkin, aşılama