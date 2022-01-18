Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranını açıkladı

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan yetişkin nüfusun oranının yüzde 8’den az olduğunu duyurdu. “Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu” diyen Koca, “Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz” dedi.
Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz.