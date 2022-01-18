https://tr.sputniknews.com/20220118/savunma-sanayi-projelerine-kdv-istisnasi-1052839143.html

Savunma sanayi projelerine KDV istisnası

Savunma sanayi projelerine KDV istisnası

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı projelerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 25 Aralık 2021'den itibaren KDV’den muaf tutulacak. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T09:24+0300

2022-01-18T09:24+0300

2022-01-18T09:24+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı

kdv

resmi gazete

savunma sanayii başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/11/1042666328_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1bebdd379e385f8e79edf966664b30be.jpg

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe göre, MSB ve SSB tarafından yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.Düzenlemeye göre, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan görüş alınabilecek.Teşvik belgesi kapsamındaki KDV iadesinde düzenlemeTebliğle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iadesi uygulanmasında düzenlemeye gidildi.Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, KDV genel uygulama tebliğinde, 2020 ve 2021 yılı için geçerli olan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesine yönelik uygulama, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de geçerli olacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli savunma bakanlığı, kdv, resmi gazete, savunma sanayii başkanlığı