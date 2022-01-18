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https://tr.sputniknews.com/20220118/savunma-sanayi-projelerine-kdv-istisnasi-1052839143.html
Savunma sanayi projelerine KDV istisnası
Savunma sanayi projelerine KDV istisnası
Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı projelerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 25 Aralık 2021'den itibaren KDV’den muaf tutulacak. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T09:24+0300
2022-01-18T09:24+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
kdv
resmi gazete
savunma sanayii başkanlığı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe göre, MSB ve SSB tarafından yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.Düzenlemeye göre, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan görüş alınabilecek.Teşvik belgesi kapsamındaki KDV iadesinde düzenlemeTebliğle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iadesi uygulanmasında düzenlemeye gidildi.Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, KDV genel uygulama tebliğinde, 2020 ve 2021 yılı için geçerli olan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesine yönelik uygulama, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de geçerli olacak.
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milli savunma bakanlığı, kdv, resmi gazete, savunma sanayii başkanlığı

Savunma sanayi projelerine KDV istisnası

09:24 18.01.2022
© AATürk savunma sanayi
Türk savunma sanayi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı projelerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 25 Aralık 2021'den itibaren KDV’den muaf tutulacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe göre, MSB ve SSB tarafından yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.
Düzenlemeye göre, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan görüş alınabilecek.

Teşvik belgesi kapsamındaki KDV iadesinde düzenleme

Tebliğle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iadesi uygulanmasında düzenlemeye gidildi.
Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, KDV genel uygulama tebliğinde, 2020 ve 2021 yılı için geçerli olan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesine yönelik uygulama, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de geçerli olacak.
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