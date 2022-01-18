https://tr.sputniknews.com/20220118/selanikte-gizemli-ses-5-haftadir-sirri-cozulemiyor-1052852298.html

Selanik'te gizemli ses: 'Kent sakinleri çıldırmak üzere'

Selanik'te gizemli ses: 'Kent sakinleri çıldırmak üzere'

Yunanistan'ın Selanik kentinde yaklaşık 5 haftadır duyulan gizemli sesin sırrı çözülemedi. Sesten ötürü birçok mahallede insanların uyuyamadığı belirtiliyor. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T15:08+0300

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Aralık ayından bu yana neredeyse her gece Selanik'te duyulan tuhaf ses, kent sakinlerini ürkütmeye devam ediyor. Sakinler, bu sesi şehrin birçok mahallesinde duyulabilen, ancak en çok Kifisias ve Akropoleos yollarının buluştuğu bölgeden gelen 'sağır edici, hatta uhrevi bir ses' olarak tanımlıyor.'İnsan faaliyetinden kaynaklı olabilir'Jeoloji Profesörü Efthimios Lekkas, gürültünün doğal kaynaklı olma ihtimalinin olmadığını belirterek, "Daha ziyade, bir insan faaliyetinden kaynaklı olabilir" dedi.Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Araştırma Başkanı Gerasimos Houliaras ise Selanik'teki Aristotle Üniversitesi'nden araştırmacıların, gürültünün bir tür jeolojik olaydan mı yoksa başka bir şeyden mi geldiği konusunda testler yürüttüğünü söyledi.'İnsanlar sesten dolayı uyuyamıyor'Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou, gizemli sesin sabit bir hızda sürekli tekrarlanan bir vuruş olarak kent üzerinde yankı yaptığını belirterek, “Ses bir meteorun derinliklerinden geliyormuş gibi. Saatlerce sürüyor, bir ara duruyor ve yeniden başlıyor. Ne yaptıysak sesin kaynağını bulamadık. Gündüz vakti kentin gürültüsü içerisinde ses kayboluyor. Kent sakinleri çıldırmak üzere. Bazı mahallelerde insanlar sesten dolayı uyuyamıyor” dedi.Arapoglou, Jeoloji ve Makine Mühendisleri Birliği'nden yardım istendiğini, sesin kaynağının bulunması için çalışmalara başlandığını ve henüz bir sonuç alınamadığını belirtti.Belediyenin su şebekesinden temsilciler, sesin borulardaki veya doğal gaz iletkenindeki herhangi bir çalışmadan gelmediğini belirtti.Görgü tanıkları, sesin şehrin kuzeyindeki bir tepede bulunan Seikh Su Ormanı'ndan geldiğini tahmin ediyor.Bölge sakinlerinden Thess, ürkütücü gürültüyle ilgili korkularını şu şekilde dile getirdi:

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yunanistan, selanik, ses, uzman, kent, uyku, açıklama, engel