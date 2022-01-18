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Sergen Yalçın: Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, gerisini siz düşünün
Sergen Yalçın: Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, gerisini siz düşünün
Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye'nin teknik direktörler için en zorlu ülkelerden biri olduğunu belirtti ve "Fatih Terim... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T10:56+0300
2022-01-18T10:56+0300
spor
galatasaray
fatih terim
sergen yalçın
beşiktaş
teknik direktör
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Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevini bırakan Sergen Yalçın, bir süre daha dinlendikten sonra teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini vurguladı. 49 yaşındaki teknik direktör Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a verdiği röportajda, "Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor" ifadelerini kullandı.'Yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü'Türk futbolunda saha sonuçlarının her şeyi belirlediğinin altını çizen Sergen Yalçın, Beşiktaş’la yollarını ayırmaya mecbur kaldığını dile getirdi. Yalçın, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" diye konuştu.'Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı'Sergen Yalçın, Türk futbolunun 'çok kolay teknik direktör harcadığını' dile getirdi. Son olarak Fatih Terim’in geçmişte büyük başarılara imza attığı Galatasaray’dan ayrıldığını hatırlatan Yalçın şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220113/ayrilik-sonrasi-fatih-terimden-ilk-paylasim-galatasaraydaki-ilk-imzam-ve-son-imzam-1052718661.html
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galatasaray, fatih terim, sergen yalçın, beşiktaş, teknik direktör

Sergen Yalçın: Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, gerisini siz düşünün

10:56 18.01.2022
© AASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye'nin teknik direktörler için en zorlu ülkelerden biri olduğunu belirtti ve "Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevini bırakan Sergen Yalçın, bir süre daha dinlendikten sonra teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini vurguladı.
49 yaşındaki teknik direktör Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a verdiği röportajda, "Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor" ifadelerini kullandı.

'Yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü'

Türk futbolunda saha sonuçlarının her şeyi belirlediğinin altını çizen Sergen Yalçın, Beşiktaş’la yollarını ayırmaya mecbur kaldığını dile getirdi. Yalçın, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" diye konuştu.

'Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı'

Sergen Yalçın, Türk futbolunun 'çok kolay teknik direktör harcadığını' dile getirdi. Son olarak Fatih Terim’in geçmişte büyük başarılara imza attığı Galatasaray’dan ayrıldığını hatırlatan Yalçın şunları söyledi:
“Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri. Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili henüz net bir plan yapmadım fakat elbette yeni başarılar elde etmek istiyorum.”
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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