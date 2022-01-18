https://tr.sputniknews.com/20220118/sergen-yalcin-fatih-terim-gibi-bir-teknik-adamin-bile-kredisi-yoksa-gerisini-siz-dusunun-1052841577.html

Sergen Yalçın: Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, gerisini siz düşünün

Sergen Yalçın: Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, gerisini siz düşünün

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye'nin teknik direktörler için en zorlu ülkelerden biri olduğunu belirtti ve "Fatih Terim... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T10:56+0300

2022-01-18T10:56+0300

2022-01-18T10:56+0300

spor

galatasaray

fatih terim

sergen yalçın

beşiktaş

teknik direktör

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Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevini bırakan Sergen Yalçın, bir süre daha dinlendikten sonra teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini vurguladı. 49 yaşındaki teknik direktör Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a verdiği röportajda, "Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor" ifadelerini kullandı.'Yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü'Türk futbolunda saha sonuçlarının her şeyi belirlediğinin altını çizen Sergen Yalçın, Beşiktaş’la yollarını ayırmaya mecbur kaldığını dile getirdi. Yalçın, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" diye konuştu.'Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı'Sergen Yalçın, Türk futbolunun 'çok kolay teknik direktör harcadığını' dile getirdi. Son olarak Fatih Terim’in geçmişte büyük başarılara imza attığı Galatasaray’dan ayrıldığını hatırlatan Yalçın şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220113/ayrilik-sonrasi-fatih-terimden-ilk-paylasim-galatasaraydaki-ilk-imzam-ve-son-imzam-1052718661.html

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galatasaray, fatih terim, sergen yalçın, beşiktaş, teknik direktör