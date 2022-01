https://tr.sputniknews.com/20220118/siparis-uygulamalarinin-altin-cagi-turk-ciftin-evde-pisirdigi-yemekler-new-yorkta-kapisiliyor-1052863349.html

Sipariş uygulamalarının altın çağı: Türk çiftin evde pişirdiği yemekler New York'ta kapışılıyor

Sipariş uygulamalarının altın çağı: Türk çiftin evde pişirdiği yemekler New York'ta kapışılıyor

Pandemi kapanmalarında restoranların kepenk indirmesi yüzünden yemek sipariş uygulamalarının patlama yaşadığını belirten BBC, New York'a göçen Emre Uzundağ ile... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T20:35+0300

2022-01-18T20:35+0300

2022-01-18T20:44+0300

yaşam

abd

new york

yemek

sipariş

uygulama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052863482_0:595:1539:1460_1920x0_80_0_0_e828747fc74a502dac5d0ada5b43adf8.jpg

BBC, Türkiye'den ABD'nin New York kentine göçen Emre Uzundağ ile Yonca Çubuk'un macerasını merceğe aldığı haberinde, 'yemek siparişinin Netflix'i' diye nitelenen teslimat uygulamaları sayesinde çiftin gurbette 'kendi küçük düşlerini yaşadıklarını' duyurdu.BBC'den Stav Dimitropoulos and Will Smale'nin haberine göre 2020'de New York'a taşınan ve pandeminin başlamasıyla birlikte Brooklyn'deki küçük dairelerine hapsolan çift, sıla özlemiyle giderek daha çok Türk mutfağından yemekler pişirmeye koyulurken, bunun kapanma stresiyle baş etmenin bir yoluna dönüştürdü. Yonca Çubuk "Bu, pandemi sırasında zihinsel bir gereklilikti" dedi. Daha sonra New York'taki arkadaşları için yemek pişirmeye geçtiklerini inanılmaz olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Çubuk, "Bize bunu bir kariyere dönüştürmemiz gerektiğini söylemeye başladılar" diye ekledi. Emre'nin de Yonca'nın da daha önce profesyonel şef olarak çalışmamış olmasına rağmen, çift, geçen yıl atılım yapmaya karar verdi ve iş projeleriyle Woodspoon (Türkçesi tahta kaşık) adlı yeni bir yemek dağıtım uygulamasına kaydoldu.Just Eat, Deliveroo, Uber Eats ve DoorDash (ABD'nin en büyüğü) gibi pazar lideri dağıtım uygulamaları pek çok büyük restoran zincirini listelese de, Woodspoon'un iş modeli tamamen farklı.2020'nin başında kurulan Woodspoon, ev şeflerini, yani evlerinin mutfağında yemek pişiren insanları zincir restorandan bir şeyden ziyade taze, ev yapımı yemek isteyen müşterilerle buluşturmak için başlatıldı.Woodspoon uygulaması, verilen siparişin ayrıntılarını evdeki şefe gönderiyor. Yemek piştiğinde Woodspoon sürücüsü gelip teslimatı yapıyor. Halihazırda 120'den fazla ev şefinin kayıtlı olduğu uygulama, New York şehrinden New Jersey'e doğru yayıldı ve yakında Philadelphia'ya da genişleyecek. Woodspoon uygulamasından Emre ile Yonca'nın 'BanBan Anatolian Home Cooking' sayfasına ulaşılabiliyor. Buradan haftada 4 gün hizmet veren çift, kalan 3 günde yeni tarifler üzerinde çalışıyor. Çubuk, çok yoğun olduklarını, öyle ki, 4. evlilik yıldönümlerini bile çalışarak geçirdiklerini söyledi. Uygulama sayesinde ticari mekan kiralama masrafından kurtulduklarına dikkat çeken Çubuk, "Woodspoon bize hikayemizi anlatmak için bir platform ve ses veriyor. Ve biz de sadece kebap ve pilavdan ibaret değiliz. En çok satan yemekler mercimek çorbası ve portakallı ıspanaklı güveç, ikisi de vejetaryen, hatta ikincisi vegan" dedi. Woodspoon'un kurucularından olan Lee Reschef, pandemiyle eşzamanlı kurmalarının çok işe yaradığını belirtti. Reschef, "Pandemi kapanmaları yüzünden yeni bir gelir kaynağı bulması gereken çok sayıda restoran çalışanına yardım edecek kadar şanslıydık" dedi. Woodspoon'a kabul edilmeden önce gıda güvenliği eğitimi aldıklarını kanıtlamaları istenen ev şeflerinin mutfaklarına inceleme yapması için denetçi de gönderiliyor. Yanısıra işlerini ilgili yerel makamlara kaydettirmeleri gereken şefler, resmi gıda hijyeni testlerine de tabi tutuluyor. Woodspoon'un şimdilik ABD'de genişlemeye odaklandığını belirten BBC, konseptin konutta gıda işletmesinin yasal olduğu Britanya'da da işe yarayabileceğine dikkat çekti.

abd

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, new york, yemek, sipariş, uygulama