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Soros'tan NFT yatırımı
Soros'tan NFT yatırımı
NFT ve metaverse şirketi Animoca Brands Corp. yeni finansman turunda aralarında Soros Fon Yönetimi ve Winklevoss kardeşlerin de olduğu yatırımcılardan aldığı... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T18:19+0300
2022-01-18T18:19+0300
türkiye
winklevoss biraderler
nft
metaverse
animoca brands corp
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NFT ve blokzincir ticaret firması Animoca çıktığı yeni finansman turunda değerlemesini iki katından fazla artırarak 5 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'in haberine göre firmanın yatırımcıları arasında Soros'un yatırım fonu ve kripto para yatırımcıları Winklevoss kardeşler de bulunuyor.Geçen yıl Ekim’de 25 milyar doları gören FTX TRading LTD. ve bu ay 13 milyar doları aşan NFT ticaret platformu OpenSea’den sonra Animoca’nın da değerlemesinin hızlı arttığı izlendi.Geçen Ekim’de finansman turunda 2,2 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket yeni sermaye toplama turunda 359 milyon dolar toplayarak tüm 2021 performansını geride bıraktı.Yapılan açıklamada Liberty City Ventures tarafından yönetilen son finansman turunda Mirae Asset, Sequoi China, Kingsway, Pacific Century Group ve C Ventures gibi firmaların da yer aldığı belirtildi.Animoca ve iştirakleri kullanıcılarına üçüncü parti marka, cep telefonları ve oyun konsollarıyla anlaşmalı olarak kendi yaptıkları NFT ve blokzincir platformlarıyla bağlantılı oyunlar sunuyor.Kingsway Capital kurucusu ve CEO’su Manuel Stotz şirketin sunduklarıyla ilgili, “Oyun oynamak blokzincir teknolojilerinin geniş çevrelerce benimsenmesi için anahtar yol olabilir ve Animoca Brands belki de bu yöntem için küresel olarak kendini en iyi pozisyonlandırmış firma” değerlendirmesini yaptı.2021’de ralli bayrağını kripto paralardan devralan NFT’ler spekülatif yatırımların yeni gözdesi olmasının yanında markalar, sanatçılar ve ünlüler için de yeni ticari fırsatları aralayacak bir araç olarak görülüyor. Amonica çıkardığı yeni ürünlerle bu ilgiyi değerlendirmeye çalışan firmalar arasında yer alıyor.Hong Kong merkezli firma yeni NFT’ler yaratma ve bunları kullanıma sunmak için futbol klüpleri, yarış organizasyonları ve popüler markalarla anlaşmalar imzalıyor. Temmuz ayında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket “Unicorn” olmasını kutlama amaçlı yatırımcılarına NFT’ler yollamıştı.
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winklevoss biraderler, nft, metaverse, animoca brands corp

Soros'tan NFT yatırımı

18:19 18.01.2022
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniGeorge Soros
George Soros - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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NFT ve metaverse şirketi Animoca Brands Corp. yeni finansman turunda aralarında Soros Fon Yönetimi ve Winklevoss kardeşlerin de olduğu yatırımcılardan aldığı fonlama ile değerlemesini iki katına çıkardı.
NFT ve blokzincir ticaret firması Animoca çıktığı yeni finansman turunda değerlemesini iki katından fazla artırarak 5 milyar dolara ulaştı.
Bloomberg'in haberine göre firmanın yatırımcıları arasında Soros'un yatırım fonu ve kripto para yatırımcıları Winklevoss kardeşler de bulunuyor.
Geçen yıl Ekim’de 25 milyar doları gören FTX TRading LTD. ve bu ay 13 milyar doları aşan NFT ticaret platformu OpenSea’den sonra Animoca’nın da değerlemesinin hızlı arttığı izlendi.
Geçen Ekim’de finansman turunda 2,2 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket yeni sermaye toplama turunda 359 milyon dolar toplayarak tüm 2021 performansını geride bıraktı.
Yapılan açıklamada Liberty City Ventures tarafından yönetilen son finansman turunda Mirae Asset, Sequoi China, Kingsway, Pacific Century Group ve C Ventures gibi firmaların da yer aldığı belirtildi.
Animoca ve iştirakleri kullanıcılarına üçüncü parti marka, cep telefonları ve oyun konsollarıyla anlaşmalı olarak kendi yaptıkları NFT ve blokzincir platformlarıyla bağlantılı oyunlar sunuyor.
Kingsway Capital kurucusu ve CEO’su Manuel Stotz şirketin sunduklarıyla ilgili, “Oyun oynamak blokzincir teknolojilerinin geniş çevrelerce benimsenmesi için anahtar yol olabilir ve Animoca Brands belki de bu yöntem için küresel olarak kendini en iyi pozisyonlandırmış firma” değerlendirmesini yaptı.
2021’de ralli bayrağını kripto paralardan devralan NFT’ler spekülatif yatırımların yeni gözdesi olmasının yanında markalar, sanatçılar ve ünlüler için de yeni ticari fırsatları aralayacak bir araç olarak görülüyor. Amonica çıkardığı yeni ürünlerle bu ilgiyi değerlendirmeye çalışan firmalar arasında yer alıyor.
Hong Kong merkezli firma yeni NFT’ler yaratma ve bunları kullanıma sunmak için futbol klüpleri, yarış organizasyonları ve popüler markalarla anlaşmalar imzalıyor. Temmuz ayında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket “Unicorn” olmasını kutlama amaçlı yatırımcılarına NFT’ler yollamıştı.
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