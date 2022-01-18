https://tr.sputniknews.com/20220118/supermarketteki-10-bin-sterlin-degerinde-ickiyi-yere-doktu-1052860903.html

Süpermarketteki 10 bin sterlin değerinde içkiyi yere döktü

Süpermarketteki 10 bin sterlin değerinde içkiyi yere döktü

İngiltere’deki kapanma sürecinde işini kaybettiği nedeniyle depresyona girdiğini öne süren bir kişinin marketteki yüzlerce şişe alkolü yerlere döktüğü... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T18:57+0300

2022-01-18T18:57+0300

2022-01-18T19:04+0300

dünya

ingiltere

içki

depresyon

kapanma

iş

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052860878_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_06683f0ec51cc307623cbc6876ad74f7.jpg

İngiltere'de Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kapanma sırasında işini kaybeden bir kadının, bir süpermarkette 10 bin sterlin (yaklaşık 185 bin TL) değerinde içki şişesini parçaladığı görüntüler viral oldu.Sözcü'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki Barbara Stange-Alvarez, 2020'de Stevenage kasabasındaki bir süpermarkette raflardaki yüzlerce şarap, bira ve alkollü içecek şişesini 5 dakika içinde paramparça etti.Stange-Alvarez, cam şişeleri yere fırlattı ve bazı şişelerdeki içkiyi yerlere döktü.Kısa süre içinde market zemini kırık cam şişeleri ve dökülen alkollü içeceklerle doldu.Süpermarketin kamerasına yansıyan görüntüler, son birkaç günde sosyal medyada hızla yayıldı.Hakkında dava açılan kadının, markete 5000 sterlin ceza ödemesine karar verildi. Dün görülen davada, olay sırasında elinin kesilmesi nedeniyle gittiği hastanede bir güvenlik görevlisine küfreden Stange-Alvarez, ırkçı nefret dili kullanmaktan da suçlu bulundu.Stange-Alvarez ise mahkemede, işsizlik nedeniyle depresyona girdiğini söyledi.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, içki, depresyon, kapanma, iş, kovid-19