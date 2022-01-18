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https://tr.sputniknews.com/20220118/terk-edilen-maden-alanina-22-bin-zeytin-agaci-dikildi-kazanilan-yer-35-futbol-sahasi-buyuklugunde-1052851936.html
Terk edilen maden alanına 22 bin zeytin ağacı dikildi: Kazanılan yer 35 futbol sahası büyüklüğünde
Terk edilen maden alanına 22 bin zeytin ağacı dikildi: Kazanılan yer 35 futbol sahası büyüklüğünde
Muğla’daki kimi maden sahaları ve döküm alanlarında bugün 22 bin 100 zeytin ağacından hasat yapılıyor. Yaklaşık 35 futbol sahası büyüklüğündeki alandan elde... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T14:43+0300
2022-01-18T14:48+0300
maden
zeytin ağacı
türkiye
muğla
zeytinyağı
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Muğla’nın Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınan iki santralin döküm sahaları ve terkedilen kazı alanları yeşillendi. Bölgeye dikilen 22 bin 100 zeytin ağacından elde edilen zeytinyağlarının kalitesi de dikkat çekiyor.Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç “Çevreyle uyumlu, dost madenciliğin bir örneğini görüyorsunuz burada... Madeni kullandıktan sonra kapattığımız alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz” diyerek bölgedeki süreci anlattı.Dinç, her yıl binlerce ton kömür çıkarılan Milas havzasında madencilik faaliyetleri için kullanılan arazilerin kaderine terk edilmediğinin altını çizdi:1990’lı yılların başından bu yana linyit kömürü çıkarılan alanlar ve döküm sahalarına önce devlet tarafından ağaçlandırma yapıldı. Dikimi yapılan ağaçlar santral çevresindeki köylüler için büyük önem arz ediyor. Zeytin ağaçları hem bölgede ek istidam yaratılıyor hem de Milas zeytinyağının dünyada tanınmasına katkı sağlıyor.Bölgeden yılda 40 ton zeytin toplanıyor. 8 ton kaliteli zeytin yağı çıkarılıyor. Proje madenin işletme süreci dolacak olan 2038’e kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211107/zeytinyaginin-ihracat-fiyati-dolar-bazinda-yuzde-26-artti-1050563000.html
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maden, zeytin ağacı, muğla, zeytinyağı

Terk edilen maden alanına 22 bin zeytin ağacı dikildi: Kazanılan yer 35 futbol sahası büyüklüğünde

14:43 18.01.2022 (güncellendi: 14:48 18.01.2022)
© AATerk edilmiş maden ocaklarına dikilen zeytin ağaçları
Terk edilmiş maden ocaklarına dikilen zeytin ağaçları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Muğla’daki kimi maden sahaları ve döküm alanlarında bugün 22 bin 100 zeytin ağacından hasat yapılıyor. Yaklaşık 35 futbol sahası büyüklüğündeki alandan elde edilen zeytinyağı bölge halkı için en önemli geçim kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.
Muğla’nın Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınan iki santralin döküm sahaları ve terkedilen kazı alanları yeşillendi. Bölgeye dikilen 22 bin 100 zeytin ağacından elde edilen zeytinyağlarının kalitesi de dikkat çekiyor.
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç “Çevreyle uyumlu, dost madenciliğin bir örneğini görüyorsunuz burada... Madeni kullandıktan sonra kapattığımız alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz” diyerek bölgedeki süreci anlattı.
Dinç, her yıl binlerce ton kömür çıkarılan Milas havzasında madencilik faaliyetleri için kullanılan arazilerin kaderine terk edilmediğinin altını çizdi:
“Devletimiz, faaliyet tamamlanınca araziyi eski haline dönüştürmek adına buraya 7 bin 200 adet zeytin ağacı dikmiş. Biz de bu kıymetli devlet geleneğimizi sürdürmek adına terk edeceğimiz maden sahalarını eski formlarına ulaştırmak için ormanı alanı ise ormana, tarım alanı ise tarıma yeniden kazandırma sözümüzün arkasındayız. Sahalarımızda 22 bin 100’ü zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 420 bin ağaca sahip çıkıyoruz.”
1990’lı yılların başından bu yana linyit kömürü çıkarılan alanlar ve döküm sahalarına önce devlet tarafından ağaçlandırma yapıldı. Dikimi yapılan ağaçlar santral çevresindeki köylüler için büyük önem arz ediyor. Zeytin ağaçları hem bölgede ek istidam yaratılıyor hem de Milas zeytinyağının dünyada tanınmasına katkı sağlıyor.
Bölgeden yılda 40 ton zeytin toplanıyor. 8 ton kaliteli zeytin yağı çıkarılıyor. Proje madenin işletme süreci dolacak olan 2038’e kadar devam edecek.
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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