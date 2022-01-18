https://tr.sputniknews.com/20220118/terk-edilen-maden-alanina-22-bin-zeytin-agaci-dikildi-kazanilan-yer-35-futbol-sahasi-buyuklugunde-1052851936.html

Terk edilen maden alanına 22 bin zeytin ağacı dikildi: Kazanılan yer 35 futbol sahası büyüklüğünde

Terk edilen maden alanına 22 bin zeytin ağacı dikildi: Kazanılan yer 35 futbol sahası büyüklüğünde

Muğla’daki kimi maden sahaları ve döküm alanlarında bugün 22 bin 100 zeytin ağacından hasat yapılıyor. Yaklaşık 35 futbol sahası büyüklüğündeki alandan elde... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T14:43+0300

2022-01-18T14:43+0300

2022-01-18T14:48+0300

maden

zeytin ağacı

türkiye

muğla

zeytinyağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052851608_0:0:1122:631_1920x0_80_0_0_dc17fdbda0c344fb2139aac6ecb53e03.jpg

Muğla’nın Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınan iki santralin döküm sahaları ve terkedilen kazı alanları yeşillendi. Bölgeye dikilen 22 bin 100 zeytin ağacından elde edilen zeytinyağlarının kalitesi de dikkat çekiyor.Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç “Çevreyle uyumlu, dost madenciliğin bir örneğini görüyorsunuz burada... Madeni kullandıktan sonra kapattığımız alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz” diyerek bölgedeki süreci anlattı.Dinç, her yıl binlerce ton kömür çıkarılan Milas havzasında madencilik faaliyetleri için kullanılan arazilerin kaderine terk edilmediğinin altını çizdi:1990’lı yılların başından bu yana linyit kömürü çıkarılan alanlar ve döküm sahalarına önce devlet tarafından ağaçlandırma yapıldı. Dikimi yapılan ağaçlar santral çevresindeki köylüler için büyük önem arz ediyor. Zeytin ağaçları hem bölgede ek istidam yaratılıyor hem de Milas zeytinyağının dünyada tanınmasına katkı sağlıyor.Bölgeden yılda 40 ton zeytin toplanıyor. 8 ton kaliteli zeytin yağı çıkarılıyor. Proje madenin işletme süreci dolacak olan 2038’e kadar devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/20211107/zeytinyaginin-ihracat-fiyati-dolar-bazinda-yuzde-26-artti-1050563000.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maden, zeytin ağacı, muğla, zeytinyağı