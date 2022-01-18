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Tonga'da yanardağ felaketi sonrası duruma ilişkin ilk resmi açıklama
Tonga'da yanardağ felaketi sonrası duruma ilişkin ilk resmi açıklama
Tonga hükümeti, 14 Ocak'taki yanardağ patlamasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, adalardaki birçok köyün yaşanmaz hale geldiğini duyurdu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T14:48+0300
2022-01-18T14:48+0300
tonga
yanardağ
volkan patlaması
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Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyinde Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağın 14 Ocak'ta patlaması sonrası iletişimin kesilmesinin ardından duruma dair ilk resmi açıklama geldi. 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Tonga hükümeti ağır hasar alan bazı adaların tahliyesine başlandığını, kül nedeniyle su kaynaklarının büyük zarar gördüğünü, Mango Adası'ndaki köyün tamamen yerle bir olduğunu duyurdu. Başbakanlık açıklamasına göre ölenlerden biri Mango Adası'ndaki 65 yaşındaki bir kadın, diğeri Nomuka Adası'nda yaşayan 49 yaşındaki bir erkek, bir diğeri de İngiliz vatandaşı. Yaralı sayısı ise henüz net değil. Fonoifua adasında sadece 2 evin ayakta kaldığı belirtilen açıklamada Namuka adasında da büyük hasar olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/1052846817.html
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tonga, yanardağ, volkan patlaması

Tonga'da yanardağ felaketi sonrası duruma ilişkin ilk resmi açıklama

14:48 18.01.2022
© AFP 2021 / CRIS BOURONCLETonga- Yanardağ felaketi
Tonga- Yanardağ felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / CRIS BOURONCLE
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Tonga hükümeti, 14 Ocak'taki yanardağ patlamasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, adalardaki birçok köyün yaşanmaz hale geldiğini duyurdu.
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyinde Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağın 14 Ocak'ta patlaması sonrası iletişimin kesilmesinin ardından duruma dair ilk resmi açıklama geldi.
3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Tonga hükümeti ağır hasar alan bazı adaların tahliyesine başlandığını, kül nedeniyle su kaynaklarının büyük zarar gördüğünü, Mango Adası'ndaki köyün tamamen yerle bir olduğunu duyurdu. Başbakanlık açıklamasına göre ölenlerden biri Mango Adası'ndaki 65 yaşındaki bir kadın, diğeri Nomuka Adası'nda yaşayan 49 yaşındaki bir erkek, bir diğeri de İngiliz vatandaşı. Yaralı sayısı ise henüz net değil.
Fonoifua adasında sadece 2 evin ayakta kaldığı belirtilen açıklamada Namuka adasında da büyük hasar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Tonga'da yaşanan felaketin uydu görüntüleri yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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