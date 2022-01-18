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https://tr.sputniknews.com/20220118/tuketici-sikayetlerini-gidermek-icin-yeni-calisma-baslatildi-1052837682.html
Tüketici şikayetlerini gidermek için 5 yeni düzenleme yolda
Tüketici şikayetlerini gidermek için 5 yeni düzenleme yolda
Tüketicilerin en çok şikâyete konu ettiği alanlar ve ortaya çıkan haksızlıkları gidermek için yeni bir çalışma başlatıldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T08:17+0300
2022-01-18T08:31+0300
türkiye
alışveriş
taksit
noter
tüketici
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Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlanıyor. Taslak üzerindeki çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı, bu alandaki eksik ve hatalı uygulamaları saptadı. Tüketiciden gelen şikâyetler ve dava konusu olan alanlarda yapılması planlanan yasal değişiklikler, AK Parti kurmaylarıyla masaya yatırıldı. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda yapılması planlanan düzenlemeler, teklif haline getirildikten sonra TBMM’ye sevk edilecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, çalışma yapılan ana başlıklar şöyle: Taksitli satışTaksitli satışlarda tüketici aleyhine olan bazı konularda düzenlemeye gidilecek. Örneğin, bu tür sözleşmelerde belli bir taksit sayısını ödeyemeyince temerrüde düşme uygulamasında tüketici lehine değişiklik yapılacak, süreler yeniden düzenlenecek. Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylık getirilecek. Araç kiralama sözleşmelerinde yaşanan sorunlar da bu çalışmanın konusu olacak.Noterden onaylıNoter huzurunda yapılan satış vaadi sözleşmeleri sırasında alıcı, dairenin ipotekli mi hacizli mi yoksa başka birine satışı yapılmış mı bunları görebilecek. Tapuda değişiklik gerektiren her konu noterde yapılacak. Bu tür satış vaadi sözleşmelerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin de çalışmalar yapılıyor. Bu sözleşmelerde, ne zaman teslim edileceği gibi konular da yer alacak.Konut alımıGayrimenkul alım-satım sözleşmelerinde de yeni düzenlemeler yapılacak. Henüz tamamlanmamış inşaattan alınan konutlarda, aynı dairenin birden fazla kişiye satışı ve tamamlanmasına ilişkin verilen sürelere uyulmaması konusunda yaşanan soruna çözüm aranacak. Yapılan düzenlemeyle, satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yapılmasını öngörülüyor. Kat irtifakı kurulmadan satış yapılmayacak.Her şey dahilDevre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde yaşanan devir ve süre sorunlarına da çözüm getirilecek. Devre mülk tatil sözleşmelerinde sözleşme süresi 10 yıldan az olamayacak. Paket tatillerde ve buna ilişkin sözleşmelerde, “her şey dahilin” neyi kapsadığı açıkça beyan edecek. Hangi hizmetlerin verileceği kesin ifadelerle yer alacak. Alıcı ve satıcı bunu karşılıklı beyan edecek.Abonelikte cayma hakkıAbonelik sözleşmelerinde tüketici lehine adımlar atılacak. Telefon veya internet aboneliği sözleşmesi yapılırken, “bu aboneliğin belli bir süre devam etmesi” koşulu ve aksi durumda tüketicinin aleyhine doğuracak olumsuz sonuçlar önlenecek. Bu sürelerin kısaltılması ve 12 aya indirilmesi tartışılıyor. Tüketicinin abonelik sözleşmelerinden cayması durumunda, korunması planlanıyor.
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alışveriş, taksit, noter, tüketici

Tüketici şikayetlerini gidermek için 5 yeni düzenleme yolda

08:17 18.01.2022 (güncellendi: 08:31 18.01.2022)
© AAİspanya, market, alışveriş
İspanya, market, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Tüketicilerin en çok şikâyete konu ettiği alanlar ve ortaya çıkan haksızlıkları gidermek için yeni bir çalışma başlatıldı.
Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlanıyor. Taslak üzerindeki çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı, bu alandaki eksik ve hatalı uygulamaları saptadı. Tüketiciden gelen şikâyetler ve dava konusu olan alanlarda yapılması planlanan yasal değişiklikler, AK Parti kurmaylarıyla masaya yatırıldı. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda yapılması planlanan düzenlemeler, teklif haline getirildikten sonra TBMM’ye sevk edilecek.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, çalışma yapılan ana başlıklar şöyle:
Taksitli satış
Taksitli satışlarda tüketici aleyhine olan bazı konularda düzenlemeye gidilecek. Örneğin, bu tür sözleşmelerde belli bir taksit sayısını ödeyemeyince temerrüde düşme uygulamasında tüketici lehine değişiklik yapılacak, süreler yeniden düzenlenecek. Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylık getirilecek. Araç kiralama sözleşmelerinde yaşanan sorunlar da bu çalışmanın konusu olacak.
Noterden onaylı
Noter huzurunda yapılan satış vaadi sözleşmeleri sırasında alıcı, dairenin ipotekli mi hacizli mi yoksa başka birine satışı yapılmış mı bunları görebilecek. Tapuda değişiklik gerektiren her konu noterde yapılacak. Bu tür satış vaadi sözleşmelerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin de çalışmalar yapılıyor. Bu sözleşmelerde, ne zaman teslim edileceği gibi konular da yer alacak.
Konut alımı
Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinde de yeni düzenlemeler yapılacak. Henüz tamamlanmamış inşaattan alınan konutlarda, aynı dairenin birden fazla kişiye satışı ve tamamlanmasına ilişkin verilen sürelere uyulmaması konusunda yaşanan soruna çözüm aranacak. Yapılan düzenlemeyle, satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yapılmasını öngörülüyor. Kat irtifakı kurulmadan satış yapılmayacak.
Her şey dahil
Devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde yaşanan devir ve süre sorunlarına da çözüm getirilecek. Devre mülk tatil sözleşmelerinde sözleşme süresi 10 yıldan az olamayacak. Paket tatillerde ve buna ilişkin sözleşmelerde, “her şey dahilin” neyi kapsadığı açıkça beyan edecek. Hangi hizmetlerin verileceği kesin ifadelerle yer alacak. Alıcı ve satıcı bunu karşılıklı beyan edecek.
Abonelikte cayma hakkı
Abonelik sözleşmelerinde tüketici lehine adımlar atılacak. Telefon veya internet aboneliği sözleşmesi yapılırken, “bu aboneliğin belli bir süre devam etmesi” koşulu ve aksi durumda tüketicinin aleyhine doğuracak olumsuz sonuçlar önlenecek. Bu sürelerin kısaltılması ve 12 aya indirilmesi tartışılıyor. Tüketicinin abonelik sözleşmelerinden cayması durumunda, korunması planlanıyor.
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