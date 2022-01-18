https://tr.sputniknews.com/20220118/turkiyede-yasayan-ermeniler-ankara-erivan-arasindaki-normallesme-surecini-nasil-degerlendiriyor-1052851374.html

Türkiye’de yaşayan Ermeniler, Ankara-Erivan arasındaki normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyor?

Türkiye’de yaşayan Ermeniler, Ankara-Erivan arasındaki normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyor?

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine dair özel temsilcilerin ilk toplantısı 14 Ocak’ta Moskova’da yapıldı. Sputnik’e konuşan Türkiye’de... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T14:28+0300

2022-01-18T14:28+0300

2022-01-18T14:28+0300

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agos gazetesi

1915 olayları

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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın Moskova’daki görüşmelerinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamada görüşmelerin olumlu ve yapıcı atmosferde geçtiği vurgulandı. Tarafların, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.Türkiye, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı yenilgisiyle sonuçlanan savaşın hemen ardından Erivan ile ilişkilerin normalleşmesine hazır olduğu mesajlarını vermeye başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ülkesinde düzenlenen seçimleri kazanmasının ardından yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğunu söylemişti.Türkiye ile 1991’de bağımsızlık kazanan Ermenistan arasında ilişkileri soykırım iddiaları nedeniyle hep gergin geçti. İkili ilişkilerde ilk normalleştirme adımı, 2008 yılında ‘futbol diplomasisi’ adıyla başladı. Dönemin Türk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan milli takımlarının maçlarını izlemeye giderek uzlaşma adımları aradı. Bu sürecin devamında İsviçre’nin arabuluculuğunda 2009 yılında iki protokol imzalandı. Bu protokolde 1915 olayları hakkında tarih komisyonu kurulması da öngörülüyordu. Ancak süreç başarısızlıkla sonuçlandı. Ermenistan yönetimi, Türkiye ile imzalanan protokollerin Ermeni meclisinin onayından geri çekildiğini Şubat 2015’te ilan ederek futbol diplomasisini sonlandırdı. Ermenistan ile Türkiye arasındaki kara sınır geçidi ise 1993 yılından bu yana kapalı kalmaya devam ediyor.‘Sınırların açılmasını talep ediyoruz’Sputnik, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini Türkiye’de yaşayan Ermenilere sordu. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, “Türkiye ile Ermenistan’ın diplomatik ilişki kurmalarını tabii ki destekliyorum. Bunu kim desteklemez” diyerek şunları ekledi:Bu görüşmelerde ekonomik ilişkilerin ön plana çıktığını ifade eden Danzikyan, “Türkiye için ana motivasyon oradaki ekonomik çıkar diyebiliriz. Karabağ sorunu çözüldüğüne göre ulaşım yollarının açılması ve ekonomik olarak herkesin kazanç sağlanması bir motivasyon olarak görülüyor. Ermenistan tarafında da öyle bir motivasyon var. Bu işler ticaret ile başlar daha sonra başka yerlere gelinir. Dolayısıyla ekonomik çıkarlar açısından başlanması da yanlış değil” ifadelerini kullandı.‘Türkiye’nin de Ermenistan’ın da buna ihtiyacı var’İstanbul’da yaşayan Diş Hekimi ve Düşünce Platformu Üyesi Tatyos Bebek ise “Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin kesinlikle başlamasından yanayım” dedi ve şöyle devam etti:‘Halklar kendi sorunlarını kendi aralarında halledeceklerdir’İlişkilerin geliştirilmesi için önkoşulsuz olarak bir araya gelmenin önemli bir şey olduğunu ifade eden Tatyos Bebek, şunları ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20211216/turk-ve-ermeni-uzmanlar-iki-ulkenin-iliskileri-normallestirme-surecine-temkinli-yaklasiyor-1051822097.html

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