https://tr.sputniknews.com/20220118/ukraynada-rusca-gazeteleri-maddi-olarak-zorlayacak-dil-kanunu-yururluge-girdi-1052833690.html

Ukrayna'da Rusça gazeteleri maddi olarak zorlayacak dil kanunu yürürlüğe girdi

Ukrayna'da Rusça gazeteleri maddi olarak zorlayacak dil kanunu yürürlüğe girdi

Ukrayna'da yayınlanan Rusça gazeteler, yabancı dildeki yayınların tercüme edilmiş baskıları olmadan yayınlanmasını yasaklayan yeni kanun nedeniyle artık hem... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T01:20+0300

2022-01-18T01:20+0300

2022-01-18T01:20+0300

türkiye

ukrayna

pyotr poroşenko

rusça

gazete

yabancı

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2019 yılında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'dan geçen ancak dün yürürlüğe koyulan yasa uyarınca yabancı dildeki tüm gazeteler ve yazılı yayınların, aynı gün, aynı içerikle ve aynı sayıyla Ukraynaca olarak da yayınlanması gerekiyor.Rusçanın Ukrayna'nın genelinde ve özellikle ülkenin doğu ve güneyindeki birçok kentte yaygın ana dil olmasına rağmen Rusçaya yasa kapsamında bir istisnai statü verilmezken Kırım Tatar dilinin yanı sıra bazı yerel diller, İngilizce ve AB'deki tüm resmi diller yasanın kapsamı dışında tutuldu. Diplomatik temsilcilikler dışında çok az kişi tarafından konuşulan İrlandaca ve Maltaca gibi dillerdeki yayınlar tercümesiz olarak yayınlanabilecek.Yasayı ihlal edenler, yaklaşık 300 dolarlık para cezasına çarptırılacak.Yeni yasayla birlikte getirilen kurallar, 2019 yılında dönemin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından imzalanan ve Ukraynacayı tek resmi dil kılan yasa kapsamındaki düzenlemelerin devam niteliğinde. Söz konusu yasayla birlikte kamu yönetimi, medya ve eğitim gibi birçok alanda temel dil Ukraynaca olmuştu.2020 yılında tüm reklamların yanı sıra bilim ve tıp makaleleri, toplu taşıma araçlarındaki işaretlerin Ukraynaca olması zorunlu kılınmıştı.2021 yılında ise tüm müşteri hizmetlerinin Ukraynaca sunulmasını öngören düzenleme uygulamaya koyulmuştu.İki baskı halinde yayın yapmanın çevrimiçi medya çağında halihazırda maddi zorluklar yaşayan Rusça gazetelerin maliyetlerini ciddi şekilde artıracağını kaydeden gazeteci Sergey Çerniavskiy, birçoğunun Rusça yayınları durdurmak zorunda kalacağını veya iflas edeceğini belirtti.

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ukrayna, pyotr poroşenko, rusça, gazete, yabancı