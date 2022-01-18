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https://tr.sputniknews.com/20220118/uyuyan-bebegin-besigine-inen-orumcek-kamerada-1052861853.html
Uyuyan bebeğin beşiğine inen örümcek kamerada
Uyuyan bebeğin beşiğine inen örümcek kamerada
ABD'de bir örümceğin, bebek odasında bir süre kameranın üzerinde gezindikten sonra bebeğin kafasına indiği görüldü. Örümceğin görüntüleri sosyal medyada viral... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T19:26+0300
2022-01-18T19:26+0300
2022-01-18T19:26+0300
dünya
video
abd
illinois
örümcek
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ABD Illınois'te yaşayan Emily Stewart, bebeğinin odasındaki güvenlik kamerasının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, bir örümceğin bir süre kameranın üzerinde dolaşarak ardından bebeğin kafasına indiği görülüyor. Örümceğin görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
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video, abd, illinois, örümcek
Uyuyan bebeğin beşiğine inen örümcek kamerada
ABD'de bir örümceğin, bebek odasında bir süre kameranın üzerinde gezindikten sonra bebeğin kafasına indiği görüldü. Örümceğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
ABD Illınois'te yaşayan Emily Stewart, bebeğinin odasındaki güvenlik kamerasının görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde, bir örümceğin
bir süre kameranın üzerinde dolaşarak ardından bebeğin kafasına indiği görülüyor.
Örümceğin görüntüleri,
sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.