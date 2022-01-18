Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220118/yavuz-sultan-selim-koprusunde-bir-kamyon-yan-yatarak-alev-aldi-surucu-hayatini-kaybetti-1052836299.html
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyon yan yatarak alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyon yan yatarak alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyon yan yatarak alev aldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T06:19+0300
2022-01-18T06:19+0300
2022-01-18T06:19+0300
türkiye
yavuz sultan selim köprüsü
yavuz sultan selim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052836274_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c68cc93baf6943fbbcc48dadd9966e62.jpg
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine giden bir kamyon yan yattı ve yandı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052836274_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_83c36456874381914a4b2f1f66899d28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yavuz sultan selim köprüsü, yavuz sultan selim
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyon yan yatarak alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyon yan yatarak alev aldı.
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine giden bir kamyon yan yattı ve yandı.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.