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https://tr.sputniknews.com/20220118/yorsanin-yeni-sahibi-matli-holding-oldu-1052858160.html
Yörsan'ın yeni sahibi Matlı Holding oldu
Yörsan'ın yeni sahibi Matlı Holding oldu
Susurluk İcra İflas Dairesi tarafından yapılan açık arttırmada en yüksek fiyatı veren Matlı Holding, Yörsan firmasının yeni sahibi oldu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T17:41+0300
2022-01-18T17:42+0300
türkiye
yörsan gıda
gıda
satış
iflas
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Matlı Holding, satış süreci devam eden Yörsan firmasını satın aldı.Daha önce Keskinoğlu'nun da yüzde 20'sini satın almış olan Matlı Holding, 2019 yılında kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen Yörsan firmasının yeni sahibi oldu.Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında B.A.E şirketi Türkiye’deki fonlarını ABD'li bir şirkete sattı.Şirket ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Susurluk İcra İflas Dairesi'nin 2020/1 sayılı iflas kararına istinaden satışa çıkarıldı.58 yıl önce kurulduYörsan, 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kuruldu. Şirket, 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984'te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan A.Ş adını aldı.1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu.Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.
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yörsan gıda, gıda, satış, iflas

Yörsan'ın yeni sahibi Matlı Holding oldu

17:41 18.01.2022 (güncellendi: 17:42 18.01.2022)
© İHA / BAHADIR DEMİRÇEVİRENYörsan, işçiler
Yörsan, işçiler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© İHA / BAHADIR DEMİRÇEVİREN
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Susurluk İcra İflas Dairesi tarafından yapılan açık arttırmada en yüksek fiyatı veren Matlı Holding, Yörsan firmasının yeni sahibi oldu.
Matlı Holding, satış süreci devam eden Yörsan firmasını satın aldı.
Daha önce Keskinoğlu'nun da yüzde 20'sini satın almış olan Matlı Holding, 2019 yılında kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen Yörsan firmasının yeni sahibi oldu.
Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında B.A.E şirketi Türkiye’deki fonlarını ABD'li bir şirkete sattı.
Şirket ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Susurluk İcra İflas Dairesi'nin 2020/1 sayılı iflas kararına istinaden satışa çıkarıldı.

58 yıl önce kuruldu

Yörsan, 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kuruldu. Şirket, 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984'te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan A.Ş adını aldı.
1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu.
Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.
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