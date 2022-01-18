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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık
Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a karşı saldırgan bir tutuma geçmesi durumunda alacakları önlemlerle ilgili bir liste... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:22+0300
2022-01-18T11:34+0300
dünya
kiryakos miçotakis
kıbrıs
doğu akdeniz
türkiye
yunanistan
doğalgaz
türkiye-yunanistan ilişkileri
açıklama
yaptırım
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Miçotakis, geçen hafta vefat eden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen tören sonrası Avrupa Halk Partisi milletvekilleriyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.“David Sassoli'ye hürmet etmenin benim için bir görev olduğunu hissettim" diyen Miçotakis, "Geçen Mayıs ayında, Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılımının 40. yıldönümünü kutlamak için bizimle olduğu zamanı, Atina'daki varlığını yoğun bir duyguyla hatırlıyorum" ifadesini kullandı.Miçotakis'in gündeminde koronavirüs pandemisi, yükselen genel fiyatlar ve enerji zamları, göç sorunu, Yunan-Fransız stratejik işbirliği ve Avrupa'nın enerji arzı gibi konular vardı.Miçotakis, Türkiye'ye yönelik ise, "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığının bilincinde olmalıyız. Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik: Bir yandan dost eli uzatıp bir yandan da Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yeniden saldırgan bir tutum benimsemesi durumunda kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlem hazırladık" dedi.Yunanistan Başbakanı, 'Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220114/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusebilirim-diyalog-kapisi-acik-1052740172.html
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kiryakos miçotakis, kıbrıs, doğu akdeniz, türkiye, yunanistan, doğalgaz, türkiye-yunanistan ilişkileri, açıklama, yaptırım, ekonomik yaptırım

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık

11:22 18.01.2022 (güncellendi: 11:34 18.01.2022)
© REUTERS / Alexandros AvramidisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a karşı saldırgan bir tutuma geçmesi durumunda alacakları önlemlerle ilgili bir liste oluşturduklarını söyledi.
Miçotakis, geçen hafta vefat eden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen tören sonrası Avrupa Halk Partisi milletvekilleriyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.
“David Sassoli'ye hürmet etmenin benim için bir görev olduğunu hissettim" diyen Miçotakis, "Geçen Mayıs ayında, Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılımının 40. yıldönümünü kutlamak için bizimle olduğu zamanı, Atina'daki varlığını yoğun bir duyguyla hatırlıyorum" ifadesini kullandı.
Miçotakis'in gündeminde koronavirüs pandemisi, yükselen genel fiyatlar ve enerji zamları, göç sorunu, Yunan-Fransız stratejik işbirliği ve Avrupa'nın enerji arzı gibi konular vardı.
Miçotakis, Türkiye'ye yönelik ise, "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığının bilincinde olmalıyız. Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik: Bir yandan dost eli uzatıp bir yandan da Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yeniden saldırgan bir tutum benimsemesi durumunda kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlem hazırladık" dedi.
Yunanistan Başbakanı, 'Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebilecek LNG formundaki doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılması açısından çok daha önemli hale geliyor. Mısır ile bizim durumumuzda olduğu gibi Afrika ile elektrik ara bağlantılarını da aktif olarak teşvik ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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