https://tr.sputniknews.com/20220118/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeye-karsi-yaptirim-listesi-hazirladik-1052841970.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a karşı saldırgan bir tutuma geçmesi durumunda alacakları önlemlerle ilgili bir liste... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T11:22+0300

2022-01-18T11:22+0300

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Miçotakis, geçen hafta vefat eden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen tören sonrası Avrupa Halk Partisi milletvekilleriyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.“David Sassoli'ye hürmet etmenin benim için bir görev olduğunu hissettim" diyen Miçotakis, "Geçen Mayıs ayında, Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılımının 40. yıldönümünü kutlamak için bizimle olduğu zamanı, Atina'daki varlığını yoğun bir duyguyla hatırlıyorum" ifadesini kullandı.Miçotakis'in gündeminde koronavirüs pandemisi, yükselen genel fiyatlar ve enerji zamları, göç sorunu, Yunan-Fransız stratejik işbirliği ve Avrupa'nın enerji arzı gibi konular vardı.Miçotakis, Türkiye'ye yönelik ise, "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığının bilincinde olmalıyız. Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik: Bir yandan dost eli uzatıp bir yandan da Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yeniden saldırgan bir tutum benimsemesi durumunda kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlem hazırladık" dedi.Yunanistan Başbakanı, 'Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220114/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusebilirim-diyalog-kapisi-acik-1052740172.html

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