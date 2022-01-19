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https://tr.sputniknews.com/20220119/10-cift-ayakkabi-calip-not-birakip-gitti-notu-gorene-kadar-bir-sey-yapmayacaktim-1052880316.html
Kapısının önünden 10 çift ayakkabı çalındı: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım'
Kapısının önünden 10 çift ayakkabı çalındı: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım'
Esenyurt’ta 6 katlı bir binaya giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılıktan 10 çift ayakkabı ve paspası çalarak kaçtı. Kapı önüne not bırakan pişkin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T09:42+0300
2022-01-19T09:43+0300
türkiye
istanbul
ayakkabı
esenyurt
hırsız
hırsızlık
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İstanbul Esenyurt'ta bir apartmana giren kağıt toplayıcı kadın, bir süre katları gezerek etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan kadın hırsız, 6'ncı katta bulunan ayakkabılığa giderek teker teker ayakkabıları toplamaya başladı. Bu sırada demir korkulukta asılı gördüğü paspası da alan kadın, ayakkabıları içine sarıp rulo haline getirdi.'Nasıl cesaret edip o notu yazmış anlamış değilim'Topladığı ayakkabıları halıya saran hırsız, daha sonra yanında getirdiği bir not kağıdını kapıya iliştirip kaçtı. “Ben ufak bir temizlik yaptım sizin için, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle” yazılı kağıdı bırakan kadın, gözden uzaklaştı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden aile, nota da bir hayli şaşırdı.Kapısının önünde çok sayıda ayakkabının çalındığını ve ardından bir not bırakıldığını ifade eden Ömür A., “Sabah 06.00 sıralarında hırsız apartmana girmiş. Sanki bizim daireyi biliyormuş gibi en üst kata çıkmış. Biz 6'ncı katta oturuyoruz. Direkt bizim dairenin önüne gelip ayakkabıları almış. Benim 6-7 çift ayakkabım vardı. Babamın ve annemin de ayakkabıları vardı hepsini almış. Sanki biliyormuş gibi. Halıyı götürmeye çalışmış. Kutuda soğan vardı. Soğanı da götürmeye çalışmış. Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım. Notu gördükten sonra çok şaşırdım. Nasıl cesaret edip o notu yazmış anlamış değilim. Güvenlik kamerasına baktığımda 9-10 dakikada işini halledip gitmiş” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220119/100-bin-tl-degerinde-14-adet-aku-calan-3-supheli-tutuklandi-1052872415.html
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istanbul, ayakkabı, esenyurt, hırsız, hırsızlık

Kapısının önünden 10 çift ayakkabı çalındı: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım'

09:42 19.01.2022 (güncellendi: 09:43 19.01.2022)
© DHA10 çift ayakkabı çalıp not bırakıp gitti: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım'
10 çift ayakkabı çalıp not bırakıp gitti: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
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Esenyurt’ta 6 katlı bir binaya giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılıktan 10 çift ayakkabı ve paspası çalarak kaçtı. Kapı önüne not bırakan pişkin hırsız, “Ben ufak bir temizlik yaptım sizin için, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle” yazdı.
İstanbul Esenyurt'ta bir apartmana giren kağıt toplayıcı kadın, bir süre katları gezerek etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan kadın hırsız, 6'ncı katta bulunan ayakkabılığa giderek teker teker ayakkabıları toplamaya başladı. Bu sırada demir korkulukta asılı gördüğü paspası da alan kadın, ayakkabıları içine sarıp rulo haline getirdi.

'Nasıl cesaret edip o notu yazmış anlamış değilim'

Topladığı ayakkabıları halıya saran hırsız, daha sonra yanında getirdiği bir not kağıdını kapıya iliştirip kaçtı. “Ben ufak bir temizlik yaptım sizin için, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle” yazılı kağıdı bırakan kadın, gözden uzaklaştı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden aile, nota da bir hayli şaşırdı.
Kapısının önünde çok sayıda ayakkabının çalındığını ve ardından bir not bırakıldığını ifade eden Ömür A., “Sabah 06.00 sıralarında hırsız apartmana girmiş. Sanki bizim daireyi biliyormuş gibi en üst kata çıkmış. Biz 6'ncı katta oturuyoruz. Direkt bizim dairenin önüne gelip ayakkabıları almış. Benim 6-7 çift ayakkabım vardı. Babamın ve annemin de ayakkabıları vardı hepsini almış. Sanki biliyormuş gibi. Halıyı götürmeye çalışmış. Kutuda soğan vardı. Soğanı da götürmeye çalışmış. Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım. Notu gördükten sonra çok şaşırdım. Nasıl cesaret edip o notu yazmış anlamış değilim. Güvenlik kamerasına baktığımda 9-10 dakikada işini halledip gitmiş” diye konuştu.
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