https://tr.sputniknews.com/20220119/100-bin-tl-degerinde-14-adet-aku-calan-3-supheli-tutuklandi-1052872415.html

100 bin TL değerinde 14 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı

100 bin TL değerinde 14 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 14 adet akü çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T00:37+0300

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türkiye

izmir

urla

hırsız

akü

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Dün sabah saatlerinde İzmir'in Urla ilçesindeki Altıntaş mahallesi sanayi üzerinde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda hırsızlık olayının gerçekleştiğine dair bilgi alan polis ekipleri zaman kaybetmeden adrese intikal etti.Çevrede araştırmalarda bulunan ekipler, olaya karışan F.K., S.Ö. ve F.O.’yu yakaladı.Şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 14 adet 150 voltluk akü ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler ise telekomünikasyon şirketi yetkililerine teslim edildi.

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izmir, urla, hırsız, akü