Fransız Rafale uçakları Yunanistan'a ulaştı

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı.
Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı.
Atina'nın toplam 24 adet temin etmesi planlanan Rafale tipi Fransız savaş uçaklarının ilk 6'sı, Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.
Atina'nın toplam 24 adet temin etmesi planlanan Rafale tipi Fransız savaş uçaklarının ilk 6'sı, Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.
İniş sırasında düzenlenen törende konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ilk teslimatın siparişten 16 ay sonra yapıldığına dikkati çekerek 6 uçaklık ikinci teslimatın 2022 içinde ve diğer teslimatların da 2023 ve sonrasında yapılacağını belirtti.
İniş sırasında düzenlenen törende konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ilk teslimatın siparişten 16 ay sonra yapıldığına dikkati çekerek 6 uçaklık ikinci teslimatın 2022 içinde ve diğer teslimatların da 2023 ve sonrasında yapılacağını belirtti.
Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile on milyarlarca euroluk denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında, Yunanistan'la silah satışı ve savunma işbirliği anlaşmalarına varmıştı.
Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile on milyarlarca euroluk denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında, Yunanistan'la silah satışı ve savunma işbirliği anlaşmalarına varmıştı.
Eylül 2021'de Macron'un Miçotakis'i ağırlaması vesilesiyle, Elysee Sarayı'nda hem Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç Belharra sınıfı fırkateyni satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya hem de iki ülke arasında stratejik savunma-güvenlik işbirliği paktına imza atılmıştı.
Eylül 2021'de Macron'un Miçotakis'i ağırlaması vesilesiyle, Elysee Sarayı'nda hem Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç Belharra sınıfı fırkateyni satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya hem de iki ülke arasında stratejik savunma-güvenlik işbirliği paktına imza atılmıştı.