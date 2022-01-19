https://tr.sputniknews.com/20220119/3-hafta-once-koronaviruse-yakalanmisti-iranli-adam-penisinin-agrimaya-basladigini-soyledi-1052905380.html

3 hafta önce koronavirüse yakalanmıştı: İranlı adam, penisinin ağrımaya başladığını söyledi

3 hafta önce koronavirüse yakalanmıştı: İranlı adam, penisinin ağrımaya başladığını söyledi

İran'da bir adam, koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle penisinin ağrımaya başladığını söyledi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T19:20+0300

2022-01-19T19:20+0300

2022-01-19T19:21+0300

iran

ağrı

penis

tedavi

koronavirüs

dünya

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The Sun'ın haberine göre adam, cinsel ilişki sırasında erekte olduktan sonra ağrı hissetmeye başladığını ve daha önce pelvik bölgede herhangi bir travma yaşamadığını söyledi. Radyolog Seyed Morteza Bagheri ve bir meslektaşı, Clinical Case Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmada söz konusu olaydan üç hafta önce hastanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve adamın ateş, öksürük ve yorgunluk gibi hafif semptomlar gösterdiğini belirtti. Hastanede yapılan incelemede ise, adamın 'derin dorsal penil ven trombozu' yaşadığı ve bir pıhtı nedeniyle penisinde damar boyunca 'kan akışı olmadığını' ortaya çıkardı.Doktorlar, hastayı 'rivaroksaban' adı verilen kan sulandırıcı bir ilaçla tedavi etmeye başladı ve tedavi başladıktan iki ay sonra adamın semptomları 'tamamen ortadan kalktı ve ereksiyon sırasında penis ağrısı ve cinsel rahatsızlıkları kalmadı'.Ancak Bagheri, tedavi başarıyla sonuçlansa da adamın ağrılarının düşük düzeyde devam ettiğini belirtti. Öte yandan, 'Koronavirüse yakalanıp hastaneye yatırılan hastaların kabaca yüzde 20-50'si anormal pıhtılaşma testlerine sahip olduğu' belirtildi. Ancak 'bir tür kan pıhıtlaşma bozukluğu' olarak nitelendirilen bu hastalığın nadiren gözlemlendiği belirtildi.Bagheri, "Literatür taraması, koronavirüsü takiben daha önce yayınlanmış benzer bir derin dorsal penil ven trombozu vakası göstermedi, hastamız bildirilen ilk vaka" dedi.

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iran, ağrı, penis, tedavi, koronavirüs